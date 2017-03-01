День рідної мови

nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:02

Рідна мова. Вона починається з маминої колискової, народної пісні, мудрого батьківського слова. Вона є основою родоводу: від матері й батька, бабусі та дідуся вона веде юну душу у світ людських взаємин. Увесь світ починається у мові і через мову.

24 лютого, в п'ятницю, в нашому ліцеї, відбувся виховний захід, присвячений Дню рідної мови. Підготувала і провела захід викладач української мови і літератури О. Кутна.

Активними учасниками цього заходу стали учні першого і другого курсів. Пролунали вічно живі поезії про рідну мову у виконанні учнів групи 18 Б. Підгірного, О. Цвігун, О. Діхтяр, І. Козловської. А пісні «Рідна мова», «Мова колискова» усім створили святковий і радісний настрій.

Учні групи 28, М. Гриндьо, В. Баб'як, В. Герус, І. Вечерковська виконали сценку «Українська мова серед інших мов світу».

Мета такого заходу – берегти цей неоціненний дар, примножувати його, не засмічувати чужими і грубими словами. Адже мова – це показник культури людини. Недаремно кажуть: «Заговори, щоб я тебе побачив». Тому бережімо рідну мову, не засмічуймо іншомовними словами, адже вона є скарбом для народу.



О. Кутна, викладач

