У мові розкривається душа
Рідне слово... Воно бринить, хвилює душу. Українська мова – то невичерпне джерело, скарбниця народного духу. Для кожного дорога його рідна мова, а нам найдорожча українська.
У рамках Тижня мови у Ремезівцівському НВК був проведений конкурс читців – декламаторів серед учнів 1-6 класів «У мові розкривається душа». Школярі із великим задоволенням декламували поезії про мову Тараса Шевченка, Лесі Українки, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Дмитра Білоуса…. Кожен із учасників відрізнявся своєю неповторністю і колоритністю, артистизмом, манерою виконання. Також серед учнів 1-6 класів було проведено конкурс малюнка «Мова – душа народу». Учитель – філолог З. І. Лісова подякувала учасникам за активну участь у Тижні мови і обдарувала усіх смачними гостинцями.
Шануйте, діти, рідну мову, використовуйте якомога більше ввічливих, теплих слів, ніколи не забувайте мову, котрою говорили ваші дідусі і бабусі… Адже «найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова», яка передається у спадок нашим нащадкам.
Берегти її, плекати
буду всюди й повсякчас,
бо ж єдина – так, як мати,
мова в кожного із нас!
Зоряна ЛІСОВА
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