nus.in.ua, 1 березня 2019, 16:52

Рідне слово... Воно бринить, хвилює душу. Українська мова – то невичерпне джерело, скарбниця народного духу. Для кожного дорога його рідна мова, а нам найдорожча українська.

У рамках Тижня мови у Ремезівцівському НВК був проведений конкурс читців – декламаторів серед учнів 1-6 класів «У мові розкривається душа». Школярі із великим задоволенням декламували поезії про мову Тараса Шевченка, Лесі Українки, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Дмитра Білоуса…. Кожен із учасників відрізнявся своєю неповторністю і колоритністю, артистизмом, манерою виконання. Також серед учнів 1-6 класів було проведено конкурс малюнка «Мова – душа народу». Учитель – філолог З. І. Лісова подякувала учасникам за активну участь у Тижні мови і обдарувала усіх смачними гостинцями.

Шануйте, діти, рідну мову, використовуйте якомога більше ввічливих, теплих слів, ніколи не забувайте мову, котрою говорили ваші дідусі і бабусі… Адже «найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова», яка передається у спадок нашим нащадкам.

Берегти її, плекати

буду всюди й повсякчас,

бо ж єдина – так, як мати,

мова в кожного із нас!

Зоряна ЛІСОВА

