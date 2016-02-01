Випускники Навчального центру діляться досвідом з іноземними колегами

nus.in.ua, 19 липня 2018, 10:42

В Україні тривають наймаштабніші українсько-американські навчання «Sea Breeze - 2018», де вперше інструктори Національної гвардії України, які пройшли навчання в Навчальному центрі, діляться досвідом з військовими Молдови та Грузії.

Учетверте такі міжнародні тренування за участю військовослужбовців Нацгвардії організовуються для обміну досвідом та напрацюванню злагодженості дій на морі, суші й у повітрі.

Національна гвардія України першою серед силових структур впровадила зміни в систему бойової підготовки й започаткувала на базі Навчального центру навчання інструкторів з тактичної, вогневої, військово-інженерної та військово-медичної підготовки, військової топографії, а також тактико-спеціальної підготовки (ОГП, КЕОП).

«На основі досвіду отриманого в АТО та за активної співпраці з іноземними колегами починаючи з 2016 року ми випустили вже 420 інструкторів. Для підготовки майбутніх професіоналів ми залучаємо найкращих спеціалістів, котрі вже неодноразово приймали участь міжнародних навчаннях.» – розповідає командир батальону інструкторів підполковник Андрій Дорошенко.

Стаємо сильнішими та більш досвідченішими.

Група інформації та комунікації Навчального центру НГУ

Фото: Прес-служба НГУ

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