nus.in.ua, 21 лютого 2019, 13:18

Впродовж двох днів з ініціативи Благодійного фонду «Золочів відроджений» у Золочівській міській раді проходив тренінг «Стратегічне планування та його результати» в рамках платформи розвитку громадянського суспільства Маркетплейс.

Одне з ключових питань, над яким працювали під час семінару-практикуму – стратегічне планування в роботі громадських організацій.

Про цілі, завдання, результати розповідає тренер семінару Руслан Краплич: «Дуже важливо тим організаціям, які тільки починають свою роботу, чітко визначити місію. Місія – це причина, з якої створюється організація! Стратегічний план мусить розкрити бачення майбутнього, аби всі члени організації на основі цього плану ставили реальні цілі та виконували поточні завдання. Безперечно, перед тим як формувати план потрібно здійснити аналіз того, що є в нашій організації, чого/кого нам не вистачає для досягнення цілей, що відбувається у зовнішньому середовищі, хто буде нашим прихильником, опонентом. Результатом семінару мають стати: чітко визначена місія, чітке бачення майбутнього, реалістичні завдання на наступні роки».

Власними враженнями стосовно семінару та планами роботи поділилися учасники семінару.

«Я задоволена тим, що стала учасницею семінару, тому що він дає змогу проаналізувати свою діяльність, визначитися з місією та цілями. Тепер у мене інше бачення, інші, нові підходи до роботи», – розповідає Христина Козачук.

«Ми вчимось, щоб працювати на розвиток нашої громади, нашого міста. У Золочеві ми реалізовуємо дуже багато різних проектів, тому дуже важливо вчитись планувати, мати стратегічне бачення розвитку у тому чи іншому напрямку. Дуже важливо, коли хтось зі сторони оцінить, підкаже, направить у роботі. Навчання цікаве, важке і дуже важливе для подальшого розвитку», – поділилась думками учасниця семінару, провідний спеціаліст Золочівської міської ради Наталія Рептак.

Руслан Краплич завершив семінар такими словами: «Насправді, будь-яке планування призначене для того, щоб зекономити час, не робити зайвих помилок, тому що люди, які прагнуть відчути зміни від своєї діяльності, очікують, що зміни відбудуться негайно. Насправді ж «швидко» це – повільно, осмислено і без зупинок».



Леся ГОРГОТА