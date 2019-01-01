Відзначили день народження засновника

nus.in.ua, 21 лютого 2019, 12:51

Кожного року 22 лютого у цілому світі скаути святкують день Бі Пі – день народження Бейдена-Пауелла та його дружини леді Олав, яка також народилася у той самий день, що і її чоловік. Адже початком скаутингу вважається 1907 рік, коли Роберт Бейден-Пауелл (англ. Robert Baden-Powell), генерал-лейтенант британської армії, провів перший скаутський табір на острові Браунсі (англ. Brownsea Island) в Англії. Бейден-Пауелл, завдяки знанням, отриманим на тому ж таборі, сформував основні принципи скаутингу, згодом викладені у його книжці «Скаутинг для хлопців» (Лондон, 1908), яка і донині є основоположною працею для скаутської роботи.

Протягом першої половини ХХ сторіччя скаутський рух поширився у всьому світі. А щоб краще і повніше відповідати віковим особливостям молоді, за кілька років він поділився на три вікові групи.

Рух використовує власну методу виховання – програму неформальної освіти з акцентом на практичних зовнішніх діях, зокрема таборування, знання лісу, водний спорт, піші мандрівки, заняття альпінізмом та спортом. Іншою зовнішньою рисою, за допомогою якої можна впізнати скаута є його уніформа або ж однострій. На початок 2007 року до скаутського руху належало понад 38 мільйонів членів у 216 країнах і територіях. Найбільшою міжнародною організацією, до якої входять національні скаутські організації є Всесвітня організація скаутського руху. Станом на 2006 рік у п'яти країнах світу не було скаутських організацій — Андоррі, Кубі, Лаосі, М'янмі та Північній Кореї. Україна ж у Всесвітній організації скаутського руху представлена Національною організацією скаутів України.

Скаути часто носять свої особливі скаутські хустки протягом цього дня, також вже кілька років вони почали зображати їх у соціальних засобах комунікації. Також у цей день скаути у всьому світі перебувають у спільноті, згадуючи свого великого Провідника Роберта Бейдена-Пауелла.

От і цього року 16 лютого ця активна молодь з 11-ти гуртків різних осередків святкувала пам’ятний день засновника скаутського руху при монастирі отців Василіян Вознесіння ГНІХ. Капелан КСЄ отець Домінік відслужив спільну Літургію, і гості, що завітали до Золочівського осередку із сусідніх районів, мали нагоду погуляти нашим містом, за скаутськими традиціями зіграти у Велику гру, дізнаючись про нього цікаві факти.

Своїми емоціями діляться учасники:

Віка Ячинова, гурток «Вовчиця»:

«Цей день запам'ятався щирістю емоцій та голосним сміхом. Це, напевно, мій перший виїзд, де ми так тісно співпрацювали один з одним, діяли як однин механізм. Вимучені скаути після «пробіжки» містом, попри біль у ногах, грали в ігри та танцювали з запалом у серцях. А сценки, які ти приготував в електричці, можливо не ідеально, але з глибоким задумом, викликали посмішки.

Момент прощання, а ти не хочеш їхати, хочеш лишитись у цій атмосфері, бо тут так добре, бо тут є люди, які розуміють, бо тут не зважають на соціальний статус чи на твої «причуди», тут є щирість...».

Роман Мошук, гурток «Кобра»:

«Ось і завершилось святкування Дня народження Бейдена-Пауелла. Кожен з присутніх скаутів отримав мільйони яскравих вражень від цікавої Великої гри, креативної Вечірньої ватри та запальних бансів. Всі зарядилися позитивом та скаутським духом по самі вуха. Дякую всім, хто долучився до організації такої бомбезної пригоди і до зустрічі на наступних скаутських акціях. ЧУВАЙ!!!».

Ці хлопці та дівчата, відповідно до прикладу своїх однолітків та побратимів з інших країн світу, часто організовують різні пізнавально-розважальні заходи, як от нещодавній виїзд гуртків куреня св. Франциска Асізького м. Золочева в село Унів, зимовий бівак скаутів з Жовкви та Золочева.







Єва ТОЦЬКА

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