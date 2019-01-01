Кожна свічечка переймає благодать

nus.in.ua, 27 грудня 2018, 14:15

Вифлеємський Вогонь Миру як світло тепла, миру, злагоди і сподівання мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Цей вогонь є спомином про прихід на землю Ісуса Христа, котрий є символом любові та миру, визволенням від гріхів. У неділю, 23 грудня, провідники Католицького скаутства Європи принесли Вифлеємський вогонь у Золочівську міську раду.

Курінний Тарас Гардигура та акела Мирон Турчиняк передали Вогонь Миру – як символ надії, любові та миру для всієї золочівської громади.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків щиро подякував гостям за такий дарунок, зазначивши, що тепло цього вогню зігріватиме кожну золочівську родину і обов’язково принесе мир на українську землю.

– Мені дуже приємно сьогодні приймати цей Вифлеємський вогонь із рук скаутів. Це вперше за історію Вифлеємський вогонь принесли до міської ради. Щиро бажаю, щоб цей вогонь став символом миру, злагоди, успіху Золочева і України. Нехай сяйво цього вогню зігріває наші серця. З Різдвом Христом вас! – зазначив Ігор Михайлович.

Отець Домінік Налисник, капелан золочівського скаутського осередку, поблагословив міського голову та золочівську громаду на добрі вчинки:

– Як і ви, так і ми, покликані дбати про людину. І відрізняємось лише в тому, що ми дбаємо про сторону духовну, а ви – тілесну. А людський суб’єкт складається і з тіла, і з душі. То ж у майбутньому надіємось на нашу спільну співпрацю на благо нашої громади. А від імені нашої парафії, від імені нашої скаутської спільноти бажаємо, щоб Христос приніс той мир, якого сьогодні потребує Україна. Миру нам у місті, в наших сім’ях, родинах, і в нашому серцці.

– Вифлеємський вогонь уже більше двох десятків років передають від міста до міста й заносять у церкви, державні установи, школи, сиротинці, лікарні. Це символ тепла, миру, злагоди та душевного спокою... Кожна свічечка, запалена від благодатного вогню, через кілька хвилин переймає благодать. І її можна запалювати у визначні моменти протягом цілого року, – розповів історію виникнення цієї традиції курінний Тарас Гардигура. – Кожен має відчувати родинне тепло та затишок. Зараз важливо передавати один одному щось світле, чисте, тепле як цей вогонь.

Нехай вогонь миру надихає всіх нас на мудрі рішення та дарує різдвяну радість.





Леся ГОРГОТА

Фото автора