Скаутський рух виховує самостійність, самодисципліну та багатогранність

nus.in.ua, 25 січня 2019, 13:00

Скаутський рух – це всесвітній добровільний, недержавний і неполітичний рух, в якому беруть участь діти і молоді люди різних соціальних груп, релiгiй та культур. Головна мета скаутингу – суспільний, духовний, інтелектуальний і фізичний розвиток молоді, формування активної цілісної особистості. У березні 1943 року в Парижі засновано Федерацію Скаутів Європи. Щодо України, КСЄ було засноване в 1997–1998 роках у Львові, Івано-Франківську та Імстичеві. На даний час осередки існують на Закарпатті, в Жовкві, Червонограді, Хмельницьку, Городку, Стрию, Тернополі та інших містах. Сьогодні на питання стосовно життєдіяльності організації «Католицьке скаутство Європи» відповів золочів’янин Тарас Гардигура:

– Скільки членів нараховує, на теперішній час, українська частина організації Католицького скаутства Європи, зокрема на теренах Золочівщини?

– На сьогодні на теренах Золочівщини ми діємо лише в Золочеві при монастирі отців Василіян і нараховуємо 19 дійсних членів. А наша Українська асоціація Католицького скаутсва Європи нараховує близько 250 активних членів, а от вже у Європі Федерація скаутів Європи, до якої ми належимо нараховує близько 70 000 активних членів.

– Одна з Ваших цілей – формування християнина. Як саме відбувається це сприяння усвідомленню юнаків, дівчат себе християнами?

– Так звичайно, ми цю ціль втілюємо у життя через тісний взаємозв’язок із отцями-капеланами, молимося Богослужіння під час своїх акцій, також свої починання завжди розпочинаємо з молитви, маємо духовні роздуми, зокрема старші хлопці-мандрівники мають свою «годину мандрівника», коли вони відволікаються від буденних справ і роздумують над певними духовними роздумами. Отже, таким чином ми допомагаємо дитині та молодим людям розпізнати Бога.

– Чи є у Вашій роботі окрема мета виховати не лише доброго християнина, але й свідомого європейця із відповідними цінностями?

– Скоріше свідомого українця, який сповідує європейські цінності, але залишається на Батьківщині і сприяє її розвитку. Кожний скаут при проходженні певних випробувань складає присягу вірності, і в тексті присяги присутні такі слова: «Я присягаю своєю честю, що з ласки Божої докладу всіх зусиль виконувати свої обов’язки перед Богом, церквою, моєю країною та Європою, повсякчас допомагати ближнім та коритися скаутським законам», тобто ми даємо обіцянку, що ми будемо добрими громадянами, християнами, друзями і т. д.

– У грудні 2018-го Ви отримали зелені погони курінного. Шо це означає, якщо розмовляти мовою кар’єри? Яку роль грає ця робота у Вашому житті?

– Якщо говорити мовою кар’єри, то це всього лише додаткова відповідальність. Також важливо розуміти що це не моя робота, я виконую певне служіння – ніхто мене не змушує це робити і жодної матеріальної переваги від цього я не бажаю, власне ці слова є і у моїй Присязі, яку я дав у грудні перед Богом, своєю країною та Європою. Особисто для мене це не обов’язок, не робота – це можливість кожного дня ставати кращим, допомагати хлопцям у їхньому розвитку та розвиватися самому. А зелені погони (беретки) означають сферу мого служіння, і це є певне означення для інших, яку функцію я виконую.

– Що варто взяти із скаутських виховних установ до уваги батькам, можливо, запозичити методику для виховання своїх дітей?

– Із скаутських виховних установ (я б це назвав принципами виховання) можна почерпнути багато чого. Батькам варто взяти напрямок розвитку дитини – виховувати насамперед щиру, добру, милосердну дитину, яка водночас буде розвиватись у різних сферах життя. Також батьки часто оберігають своїх дітей від складнощів, що у майбутньому перетворює життя цих дітей на тяжкі випробовування. Адже їх не готували до самостійного життя, бо у момент, коли вони (батьки) мали навчити дитину, як виходити з тієї чи іншої ситуації – вони мовчки це робили самі, не навчаючи дитину. Як результат, дитина виросте невпевненою у собі, і не зможе реалізувати себе. Як висновок, раджу батькам вчити дітей бути добрими християнами, громадянами, синами і дочками, а також навчати порядності, чесності, самостійності і відповідальності, решту діти отримають у суспільстві, навчальних закладах та різних організаціях.

Щиро вдячний за інтерв’ю, а також при нагоді запрошую молодь до нас:

Католицьке Скаутство Європи є однією з папських організацій.

Католицьке Скаутство Європи є виховним рухом, який послуговується власною скаутською методикою виховання, опертою на засадах вчення Вселенської Церкви і досягається через віру і діяння.

Основні принципи:

Основною метою організації є надання кожній молодій людині засобів для особистого розвитку через 5 цілей:

– Здоров’я і фізична справність

– Зміст практичного

– Формування характеру

– Зміст служіння

– Релігійне життя – Бог

Хочете аби ваші діти виросли самостійними, дисциплінованими та багатогранними?

Запрошуємо у нашу спільноту, де розвивається самостійність, самодисципліна та багатогранність.

Детальніше за номерами:

Хлопці 8–12 років – 0631750604 Акела Мирон

Хлопці 12-17 років – 0686222843 Курінний Тарас

Хлопці 17-25 років – 0686222843 Тарас





Розмовляла Єва ТОЦЬКА