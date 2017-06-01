Посадили кілька сотень хвойних дерев
Надворі запахло весною і золочів’яни одразу ж взялись до впорядкування приватних садиб, парків, скверів. Учора комунальники спільно із міським головою, працівниками міської ради, активними мешканцями міста висадили кілька сотень хвойних дерев у міському парку «Здоров’я».
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.