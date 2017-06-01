Посадили кілька сотень хвойних дерев

Надворі запахло весною і золочів’яни одразу ж взялись до впорядкування приватних садиб, парків, скверів. Учора комунальники спільно із міським головою, працівниками міської ради, активними мешканцями міста висадили кілька сотень хвойних дерев у міському парку «Здоров’я».

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