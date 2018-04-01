Найкрутіша тусовка – посадити молоді дерева

nus.in.ua, 19 квітня 2018, 17:03

Добрими ініціативами Золочів важко здивувати. Що не день, то громада долучається до проектів чи то з благоустрою, чи то культурних, чи то соціальних.

Ось і минулого тижня у міському парку «Здоров‘я» було висаджено кілька сотень молодих модрин.

Та в понеділок я була по-доброму вражена. На в‘їзді у міський парк «Здоров‘я» здивувала велика кількість автомобілів. Виглядало так, ніби там проходить крута тусовка, концерт чи фестиваль. А тусовка була і справді крутою. Золочівські бізнесмени об‘єднались навколо ідеї висадження дерев у міському парку. У цей день бізнес-еліта міста разом з міським головою висадили майже півтисячі саджанців берези.

Наступного дня естафету підприємців перейняли міські депутати та молодь. За кілька годин вони також висадили кілька сотень саджанців сосни.

Тарас ГАРДИГУРА, студент Золочівського коледжу НУ «Львівська політехніка»:

– Сповнений неймовірних вражень. Сьогодні з друзями приєднались до висадження дерев у парку. Переконаний, що це не останній захід, в якому беру участь. Закликаю молодь міста не бути байдужими, а також приєднуватись до праці. Це наш громадянський обов’язок – дбати про місто, в якому живемо.

Леся ЧУЧМАН, депутат Золочівської міської ради, ВО «Свобода»:

– Я рада, що мала можливість спільно з колегами долучитись до висадження дерев. Ми всі розуміємо, що вражені омелою дерева слід обрізати, а натомість насаджувати молоді, котрі невдовзі зазеленіють на радість золочів‘янам.

Антон ГЛАДКИЙ, депутат Золочівської міської ради, «Блок Петра Порошенка»:

– Такі заходи об‘єднують. Це не просто праця, це спілкування з колегами, з громадою. І добре, що такі заходи у нас не з нагоди якогось місячника, а постійно громада міста спільно з міським головою, депутатами працює над благоустроєм.

Іван АНІН, депутат Золочівської міської ради, «Об‘єднання Самопоміч»:

– Закликаю усіх золочів‘ян долучатись до акцій з благоустрою. Ми всі хочемо змін на краще і не повинні забувати, що ці зміни починаються з нас. В єдності – наша сила.

Василь ДЖУЛА, депутат Золочівської міської, Радикальна партія, бізнесмен:

– Нас сьогодні – чимало. Поруч з підприємцями працюють комунальники та нацгвардійці. Переконаний, що наступного разу нас буде ще більше. Ми робимо це для себе самих, для наших дітей.

Тетяна ЛЕГОЦЬКА, депутат Золочівської міської ради, «Укроп», підприємець:

– Приємно, що кожного разу все більше людей долучається до озеленення. Зрозуміло, що чим більше праці вкладе громада, тим більше зростатиме свідомість людей, менше нищитимуть зроблене.

Володимир ОЛІЙНИК, депутат Золочівської районної ради, Громадянська позиція:

– Дуже приємно, що так багато заходів з озеленення проводиться у нашому місті. Сьогодні висаджуємо молоді саджанці на місці, де довелось зрізати вражені омелою і вітровальні дерева. Запрошую долучатись активно громаду. Щоб бачили не лише ті дерева, які зрізали «по вказівці мера», а й ті тисячі дерев, які висаджують «по вказівці мера».

Хто ще був на святі висадження дерев у міському парку «Здоров‘я», переглядайте на фото та у відео на нашому сайті nus.in.ua.



Леся ГОРГОТА

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