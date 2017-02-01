До 30-річниці виводу військ з Афганістану

nus.in.ua, 21 лютого 2019, 12:02

17 лютого 2019 року з нагоди 30-ї річниці виводу військ з Афганістану у Золочеві вшанували пам’ять загиблих воїнів у Афганістані.

У Золочівській міській раді відбулись збори Золочівської районної ради воїнів-афганців «Пам'ять». До присутніх звернувся голова організації Богдан Кудерявець: «Я радий бачити вас сьогодні, вдячний кожному з вас за підтримку один одного і згуртованість. Воїни-афганці – люди, які знають ціну життя. Тому бажаю кожному з нас здоров’я та витримки, хай береже нас Бог».

Міський голова Золочева Ігор Гриньків:

– Обов’язком кожного з нас, чоловіків, котрий досяг 18-річного віку, було опанувати військове мистецтво. Ми це робили в радянській армії – дехто в різних куточках колишнього Радянського Союзу і за його межами, в тому числі і в далекому Афганістані. Що ми знали на той час про Афганісткан, про сенс тої війни, в яку поневолі були втягнуті необстріляними хлопцями? Майже нічого. Кандагар, Джелалабад, чорнний тюльпан, духи – багатьом ці слова незнайомі чи незрозумілі. Пам’ять про локальні перемоги, гіркоту поразок та біль втрат бойових побратимів назавжди залишиться з нами. «Афганістан живе в моїй душі». Ми всі пам’ятаємо документальні кадри, коли, коли колони обмеженого контингенту радянської армії повертались в Радянський Союз. Коли останній наш вояк перетнув ріку по мосту і ми всі полегшено зітхнули. Більше наші хлопці не будуть тратити своє життя та здоров’я невідомо за що. Ми прийшли туди непрошені і пішли звідти недякувані. Така правда. Але ця війна, котра перейшла через серця і розум кожного з вас, залишила там слід назавжди. Вона сформувала активну спільноту мужніх, чесних, відважних людей, котрих називають афганцями. Людей, котрі через призму смерті по-іншому сприймали це життя, реальність, в яку вони повернулись і з якою вони не завжди мирились... Кожного року в цей день ми збираємось, щоб пом’янути наших загиблих героїв тієї війни. Багатьох з них Афганістан наздогнав тут, через важкі поранення і набуті хвороби. Звертаючись до вас, як солдат до солдатів, я вам дякую за мужність. Як міський голова я вам дякую за підтримку і розуміння потреб, якими живе місто і за посильну допомогу.

Після зборів ветерани Афганістану спільно з військовослужбовцями Навчального центру Національної гвардії України, громадою міста, представниками місцевих органів самоврядування та священнослужителями різних конфесій взяли участь у панахиді, яка відбулася біля пам’ятника «Учасникам бойових дій на території інших держав».

Виконанням Державного Гімну України починав і завершував поминальні заходи оркестр Навчального центру. Священики відправили панахиду за загиблими.

Леся ГОРГОТА