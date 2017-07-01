Голова офісу ради Європи відвідав Золочів

29 березня у Золочів на запрошення міського голови завітав керівник Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг. Рада Європи проводить роботу в різних напрямках. Це юридичні реформи, реформи в сфері децентралізації, освіти тощо.

На посаді Голови Офісу Ради Європи Мортен Енберг, визначив головним пріоритетом своєї роботи більшу присутність у регіонах.

Під час перебування у Золочеві пан Енберг відвідав музей-заповідник Золочівський замок, пам‘ятки Національного значення – Костел Успіння Пресвятої Діви Марії та Церкву Воскресіння Господнього. Також ознайомився із роботою сміттєсортувальної лінії.

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен ЕНБЕРГ поділився враженнями від візиту:

– Це мій перший візит до міста Золочів та, переконаний, що не останній. Я отримав позитивні враження від візиту, особливо щодо залучення громадян до покращення міста. Участь громадян у прийнятті рішень – це важливий стандарт Ради Європи. Мені було приємно бачити, що цей стандарт дотримується у Вашому місті. З мером міста ми також обговорили інші стандарти Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини, а також питання потенційної співпраці Ради Європи та міста Золочів у цих сферах.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Золочів давнє європейське місто із своєю історією, своєю культурою, цінностями, яке розвивається та відроджується. Ми впроваджуємо у нашому місті чимало нових ідей та проектів. Також зазначу, що Золочів відкритий до співпраці з іншими містами. Окрім того є туристичним містом і має великий потенціал розвитку. Для нас є дуже важливими експертні оцінки, рекомендації та пропозиції Ради Європи. Тому я вдячний Голові Офісу Ради Європи в Україні за візит до нашого міста і сподіваюсь, що ці перші кроки, які ми зробили у напрямку нашої співпраці дадуть хороший результат для громади нашого міста.

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Для довідки: Рада Європи – найстаріша загальноєвропейська організація, яка була створена 5 травня 1949 року з метою «досягнення більшого єднання між її членами для збереження і втілення у життя ідеалів і принципів, які є їх спільним надбанням, сприяння їх економічному та соціальному прогресу». Основною статутною умовою для приєднання країн до РЄ є визнання державою-кандидатом принципу верховенства права, її зобов'язання забезпечити права та основоположні свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією. Вступ країни до РЄ свідчить про її демократичний вибір, спрямованість на захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів. Саме тому 14 липня 1992 р. Україна заявила про своє бажання приєднатися до РЄ. 9 листопада 1995 р. відбулася урочиста церемонія вступу України до Ради Європи, у Страсбурзі на площі перед Палацом Європи було піднято Державний прапор України.