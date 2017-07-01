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Ми за чесні та прозорі стосунки

nus.in.ua, 14 липня 2017, 14:30
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Ми за чесні та прозорі стосунки

Минулого тижня міський голова Золочева Ігор Гриньків у Львові зустрівся із керівником ради торгових та інвестиційних радників канадського державного інвестиційного банку (найбільшого державного банку Канади). Рауль Мегра − головний фінансовий, торговий та інвестиційний радник інвестиційного банку Канади та президент «Оdesson financial corporation» в Торонто (фінансова інвестиційна та консалтингова компанія).
Як розповів міський голова Золочева Ігор Гриньків, під час зустрічі було обговорено ряд питань, що стосувались залучення інвестицій та створення робочих місць:
− У стосунках з інвесторами ми гарантуємо нуль корупції. Ми за чесні та прозорі стосунки. Ми зацікавлені, щоб у місті створювались робочі місця, щоб наші чоловіки й жінки не їхали за кордон за куском хліба, а залишались працювати тут, отримували достойну заробітну плату, щоб могли дбати про свої родини, розвивати наше місто. Рауль Мегра ознайомився із інвестиційними можливостями нашого міста і висловив зацікавленість у співпраці. Для детальнішого знайомства з нашим містом він приїде з візитом у Золочів у вересні цього року. І вже тоді ми покроково напрацюємо подальшу нашу співпрацю.

Леся ГОРГОТА
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