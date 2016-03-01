Гарні почини стають традицією
Розпочато ремонт вулиці Тімірязєва.
Тарас КУЙБІДА, депутат Золочівської міської ради:
– Мешканці неодноразово звертались до міської ради з приводу ремонту дороги на вулиці Тімірязєва. Хочу зазначити, що кожного року кількість запитів від громади збільшується. І на все, звісно, не вистачає коштів. То ж депутати міської ради завжди стоять перед важким вибором. Адже, на перший погляд, усі питання є важливими. Часто доводиться відкладати частину запитів чи то в надії на перевиконання бюджету, чи то в надії на участь у якомусь проекті, чи сподіваючись на кошти наступного бюджетного року. Так було і з вулицею Тімірязєва. Тішусь, що ми все ж змогли знайти кошти і розпочати ремонт цієї затишної вулички нашого міста.
Тішить активність мешканців багатоквартирних будинків, їхній ентузіазм. Як показує практика, хороший приклад є заразним. Минулого тижня завершили замощувати прибудинкову територію ОСББ «Пролісок, 98» (Шашкевича, 8), а сьогодні вже їхні сусіди ОСББ «АРКА 1833» (Шашкевича, 6) розпочали роботи. Обидва ОСББ будуть підтримані Золочівською міською радою в рамках міської програми підтримки ОСББ.
Леся ГОРГОТА
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