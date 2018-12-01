Свято у "Рідному домі"

nus.in.ua, 24 грудня 2018, 14:18

Учора Святий Миколай завітав і у районний дитячий будинок «Рідний дім». Численні гості із задоволенням переглянули виставу у постановці вихованців «Рідного дому». З огляду на те, що останнім часом у святкових сценаріях домінує боротьба Святого Миколая із міфічними персонажами – відьмами, Бабою Ягою тощо, то ця вистава підкорила вірністю українським традиціям – чемні і не дуже дітки, бешкетне чортеня Антипко, Янголята, Святий Миколай. Дітки розповідали вірші, співали пісні про святого Миколая, просили здоров’я для себе і своїх рідних, миру і волі для України.

Серед численних гостей, що завітали на свято – начальник відділу освіти Володимир Бартошик, міський голова Золочева Ігор Гриньків із синами, заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха, депутати Золочівської районної ради Михайло Гетьманчик та Леся Горгота, депутат Золочівської міської ради Василь Джула, представники патрульної поліції Львівщини, студенти ЛНУ ім. І. Франка. І всі з гостинцями.

Вітаючи дітвору зі святом Ігор Гриньків, міський голова Золочева, наголосив:

– Ми сьогодні всі були очевидцями того, що ви можете бути дуже чемними. А навіть якщо хтось був трошки нечемним, то сьогодні виправиться. І вже в гості прийшов не чортик Антипко з різочками, а Святий Миколай з подарунками. А їхав він через Золочів. З його санок випали подарунки. Ми відкриваємо і дивимось, що це для діток із Сасова. От ми скоренько їх спакували у машину і – до вас.

Володимир Бартошик, начальник відділу освіти:

– Я пам’ятаю, як такі особливі слова до святого Миколая говорив наймолодший вихованець Ігорчик, а гляньте сьогодні на нього, який це козак! А моя подружка Іра Ференц, я її минулого року на Святвечір тримав на руках, сьогодні теж по-особливому звертається до Святого Миколая. А пам’ятаєте як цілий рік співав у нас Павло? Не тільки перед святом Миколая, а весь рік! «Я нечемним був у школі, ніс розбив я на футболі, вітер в голові гуде, Миколай до мене не прийде...». А сьогодні Павло – справжній господар «Рідного дому», у нього дуже хороша поведінка. Я тисну руку своєму другу у Фейсбуці і просто хлопцеві Павлові за те, що він жодного разу без дозволу не залишив «Рідного дому». Сьогодні він подає приклад усім. Ще раз наголошую, що кожен із Вас є особливим. Тому я бажаю, щоб у цей день ваші слова долинули до Святого Миколая.

А працівники патрульної поліції Львівської області подарували діткам «різочки», але не вербові, а особливі, корисні – світловідбивні, адже поруч із «Рідним домом» дорога і, гуляючи з вихователями, коли звечоріє, діти мають бути у безпеці – водії їх таким чином швидше помічатимуть.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА