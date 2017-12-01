Ой хто, хто Миколая любить...
Хто з нас із теплим щемом не згадує свого дитинства і не мріє хоча
б на мить повернутись туди? Адже лише там неможливе збувається і життя
буває цілющим, як у спекотливий день кринична вода, від якої солодка
втома ворушиться на самому дні живота. І кожна галузка спогаду, немов
щось дорогоцінне зберігається у шпаринці пам’яті… Ти чогось раптово
прокидаєшся, але ніяк не хочеш розплющувати очі. Чому? Це сон. А, може,
це не сон, а правда? Спочатку невідомо звідки доноситься срібний
передзвін кришталевих дзвіночків. А далі... Що це? Із неба на золочених
санках у супроводі янголят спускається Святий Миколай. І просто під твоє
вікно. А ось дідусь вже й біля твого ліжка. Янголята витягують пакунок.
А це що? Та це книга твоїх вчинків! Серце якось тривожно стукоче у
грудях. А чи завжди ти лиш добре чинив? Що буде далі? Аж ось дідусеве
чоло осіняє посмішка... А чи, може, ти помилився? О, Боже, яка це мука.
А що, як ти не заслужив дарунка? Ти збираєш усю силу волі і розплющуєш очі, обережно просуваєш руку під подушку. І вже як радісно стукоче серце і яке щастя наповнює твою душу! І ти щасливий чекаєш зустрічі із цим дивним світом добра і радості. Намагаєшся не грішити, каєшся, коли оступився…
За традицією, учора, малюки в Польщі отримали подарунки від Святого Миколая.
Під подушкою, у шкарпетці, або в черевикові – саме там, згідно з традицією, вранці 6 грудня, малята можуть знайти подарунки від Святого Миколая. В основному це цукерки або маленькі іграшки.
Ця традиція підтримується протягом століть на згадку про святого єпископа Миколая, який усе життя допомагав бідним і тим, хто в потребі. З плином часу, християнська традиція переплелася зі світською і сучасний Миколай на практиці замінив Святого Миколая-єпископа.
Так історично склалось, що історія Золочева тісно переплетена із історією сусідньої Польщі. Тут мешкає чимала громада людей, які ідентифікують себе із польською громадою, у місті діють Товариство польське, польська школа, магазин польських товарів «Дитячий рай», що працює за сприяння Польсько-Української господарчої палати (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza), співголовою якої є доктор наук Ян Бестри.
Справжнє свято маленьким золочів‘янам подарував пан Ян Бестри разом з дружиною Іриною, уродженкою нашого міста. 6 грудня пан Ян став втіленням доброти і щедрості, дарував малюкам промінчики тепла, радості і простого дитячого щастя. У магазині «Дитячий рай» гостей зустрічав справжній Святий Миколай, що завітав із Польщі. Дітлахи розповідали йому вірші, співали пісень, ділились найпотаємнішими бажаннями і мріями, а Святий Миколай, як годиться дарував діткам подарунки. Бачили б ви їхні оченята, сповнені радості, щастя і дитячої безпосередності.
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