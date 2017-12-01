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Ой хто, хто Миколая любить...

nus.in.ua, 8 грудня 2017, 16:39
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Ой хто, хто Миколая любить...

Хто з нас із теплим щемом не згадує свого дитинства і не мріє хоча б на мить повернутись туди? Адже лише там неможливе збувається і життя буває цілющим, як у спекотливий день кринична вода, від якої солодка втома ворушиться на самому дні живота. І кожна галузка спогаду, немов щось дорогоцінне зберігається у шпаринці пам’яті… Ти чогось раптово прокидаєшся, але ніяк не хочеш розплющувати очі. Чому? Це сон. А, може, це не сон, а правда? Спочатку невідомо звідки доноситься срібний передзвін кришталевих дзвіночків. А далі... Що це? Із неба на золочених санках у супроводі янголят спускається Святий Миколай. І просто під твоє вікно. А ось дідусь вже й біля твого ліжка. Янголята витягують пакунок. А це що? Та це книга твоїх вчинків! Серце якось тривожно стукоче у грудях. А чи завжди ти лиш добре чинив? Що буде далі? Аж ось дідусеве чоло осіняє посмішка... А чи, може, ти помилився? О, Боже, яка це мука.
А що, як ти не заслужив дарунка? Ти збираєш усю силу волі і розплющуєш очі, обережно просуваєш руку під подушку. І вже як радісно стукоче серце і яке щастя наповнює твою душу! І ти щасливий чекаєш зустрічі із цим дивним світом добра і радості. Намагаєшся не грішити, каєшся, коли оступився…
За традицією, учора, малюки в Польщі отримали подарунки від Святого Миколая.
Під подушкою, у шкарпетці, або в черевикові – саме там, згідно з традицією, вранці 6 грудня, малята можуть знайти подарунки від Святого Миколая. В основному це цукерки або маленькі іграшки.
Ця традиція підтримується протягом століть на згадку про святого єпископа Миколая, який усе життя допомагав бідним і тим, хто в потребі. З плином часу, християнська традиція переплелася зі світською і сучасний Миколай на практиці замінив Святого Миколая-єпископа.
Так історично склалось, що історія Золочева тісно переплетена із історією сусідньої Польщі. Тут мешкає чимала громада людей, які ідентифікують себе із польською громадою, у місті діють Товариство польське, польська школа, магазин польських товарів «Дитячий рай», що працює за сприяння Польсько-Української господарчої палати (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza), співголовою якої є доктор наук Ян Бестри.

 
 

 

Справжнє свято маленьким золочів‘янам подарував пан Ян Бестри разом з дружиною Іриною, уродженкою нашого міста. 6 грудня пан Ян став втіленням доброти і щедрості, дарував малюкам промінчики тепла, радості  і простого дитячого щастя. У магазині «Дитячий рай» гостей зустрічав справжній Святий Миколай, що завітав із Польщі. Дітлахи розповідали йому вірші, співали пісень, ділились найпотаємнішими бажаннями і мріями, а Святий Миколай, як годиться дарував діткам подарунки. Бачили б ви їхні оченята, сповнені радості, щастя  і дитячої безпосередності.
А до всіх дітей України Святий Миколай обов‘язково завітає в ніч на 19 грудня. Хай у його торбинці неодмінно знайдеться для кожного з нас дещиця добра, по жменці любові, щедрості, достатку,  якнайбільше віри. І хай обов‘язково Святий Миколай принесе мир для всієї України.
Леся ГОРГОТА
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