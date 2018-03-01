Коли будинок має відповідальних господарів

nus.in.ua, 7 грудня 2018, 13:57

Одне з найбільших об‘єднань співвласників багатоквартирного будинку «Ентузіаст», що на вулиці Б. Хмельницького, 5, створене було п‘ятнадцять років тому і має сотню квартир. Керує цим об‘єднанням військовослужбовець Навчального центру Національної гвардії України Іван Олексійович Рудницький.

– Іване, розкажіть про історію ОСББ «Ентузіаст».

– Створене ОСББ «Ентузіаст» було у 2003 році. Одним із перших голів був мій родич Григорій Федорович Демкович. Він керував близько 10 років, і за його правління була відремонтована покрівля, зроблені були дашки над входами у під‘їзди, замінено водопровідні труби. Я – вже четвертий голова правління в цьому об‘єднанні, керую рік і два місяці.

– Що найперше зробили, коли прийшли?

– Перше, що я зробив – замінив лампочки у під‘їздах на економки. Бо рахунок за електроенергію був 1200 грн. Коли ж замінили лампочки, плата дуже зменшилась, почали платити по 200 гривень за світло за місяць. Цьогоріч ми встановили лавочки біля під‘їздів, в одному під‘їзді ще так і не доробили.

– Це непроста робота, чому ви взяли на себе таку відповідальність?

– Керувались таким твердженням: хто як не ми? А якщо відверто, то взявся за це, щоб побудувати дитячий майданчик. Ми з дружиною виховуємо двох діток (3 і 5 років) і хотіли, щоб біля нашого дому був новий сучасний майданчик для дітвори.

– Знаю, що нещодавно ви це втілили у реальність.

– Звернувся до Василя Ляшовського – помічника народного депутата Тараса Батенка, написав звернення. Майже рік ми чекали, були нюанси, бо фактично між будинками немає такого місця. Потрібно було знімати асфальтне покриття, відреставрувати стару качелю, яка ще була за мого дитинства. Два-три місяці тому ми врешті-решт встановили дитячий майданчик біля нашого будинку.

– Який у вашому будинку тариф на квартплату?

– Коли я прийшов тариф був мізерний, це було 60 копійок з квадратного метра. Ми зібрали збори і підняли тариф з 60 копійок до 1,50 грн. І на початку весни підняли квартплату до 2 гривень за 1 кв. метр, щоб щось можна було зробити у будинку.

– Цьогоріч ви замінили вікна та двері у під‘їздах.

– Так, ми взяли участь у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради, виграли цей конкурс. Львівська обласна рада виділила нам 50% потрібної суми, Золочівська міська рада – ще 25%, і 25% зібрали наші мешканці. У нашому будинку мешкає депутат Золочівської міської ради Василь Медвідь, він допомагає нам у вирішенні фінансових питань. Так, у липні–червні ми мали вже енергозберігаючі вікна і двері.

– Чи ваш будинок має багато боржників по квартплаті?

– Ви знаєте, у нас з оплатою все гаразд. Спілкуюсь з головами інших ОСББ, які мають з проплатами проблеми, і розумію, що наші мешканці свідомі громадяни, і розуміють, що платити треба.

– Але один в полі не воїн? Маєте команду помічників?

– Так, звичайно. Мені дуже допомагає Галина Євгенівна Рибак, вона є моїм заступником. І ще хотів би відзначити безвідмовного робітника Івана Кобелька, бо завжди до нього звертаємось як треба щось відремонтувати.

– Іване, а які проблеми ви ще не вирішили, що плануєте на майбутнє?

– Хочу відзначити проблему з Інтернет-провайдерами. Колись був «Пантелеком» і хоч це київська компанія, вони укладали з нами договір і платили у рік 600 гривень за використання наших приміщень, в яких вони розміщують свою апаратуру. А ЦСО розповідає нам, що вони роблять послугу для наших мешканців і платити не хочуть. Зі ста квартир нашого будинку, сорок мають «Інтернет», це близько чотирьох тисяч у місяць. А ми просимо заплатити нам 600 грн. за рік, то не так багато. Ми писали звернення і попередження, що будемо змінювати замки, якщо з нами не укладатимуть договори. Ще ми хотіли вирішити проблему з освітленням нашого подвір‘я, бо через нього батьки ведуть дітей у садок і забирають, і там є два електричні стовпи, які треба засвітити. З основних проблем тих, які плануємо вирішити: треба зробити відмостку і фасад будинку, і замінити водопровідні труби.

– Звичайно, досягнення поставленої мети, стає приводом для постановки нового завдання. Час породжує нові вимоги. Так буде завжди. То ж зичимо вам нових перемог на шляху досягнення максимально комфортних умов для мешканців вашого будинку. А наша розмова відбувається напередодні дуже важливого свята – 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил.

– Вітання до Дня Збройних сил України буде простим і коротким, але важливим: бажаю миру в країні, спокою та добробуту в родинах.

Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

