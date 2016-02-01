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Про поламані лави та вітер, якого не було

nus.in.ua, 22 листопада 2018, 14:25
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Про поламані лави та вітер, якого не було

Днями у редакцію завітав наш постійний читач і з неприхованим обуренням повідомив про те, що біля Миколаївської церкви хтось поламав лави.
– Це не перший випадок у Золочеві. Я впевнений, що зловмисника можна знайти. Ви неодноразово писали про те, що зламано, знищено, але жодного разу не повідомили про те, чи знайдено порушника, – говорить пан, не приховуючи справедливого роздратування.
І справді. Влітку було розбито сонячну панель на лаві, що навпроти Золочівської міської ради. Ми всі спільно розшукували зловмисника, публікували на нашому сайті  записи камер відеоспостережень. І що? З цим запитанням ми звернулись до юриста Золочівської міської ради Романа НАЛУЖНОГО.
– Насправді камери відеоспостереження допомагають у таких випадках, – розповідає Роман Степанович. – І у випадку з розбитою сонячною панеллю теж допомогли. Поліція встановила особу порушника. Чоловік, який вчинив хуліганські дії неодмінно понесе покарання, передбачене законом. На цей час поліція проводить слідчі дії. Також камери відеоспостереження допомогли слідству у випадку із поваленням пам’ятника Олександру Пушкіну. Ми всі пам’ятаємо, що попередньо поліція опрацьовувала версію про те, що пам’ятник міг бути зруйнований під впливом часу та погодних умов. Однак, записи камер відеоспостереження показали, що це все ж був акт вандалізму. До пам’ятника під’їхав автомобіль, на пам’ятник було закинуто трос, який був прив’язаний до авто і таким чином його повалили. Завдяки камерам встановлено автомобіль, його власника. Наразі поліція проводить слідчі дії, встановлює можливого замовника цього.
Зловмисники очевидно забувають, що надворі ХХІ століття і способів розкрити злочин зараз значно більше, ніж колись.
Леся ГОРГОТА

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