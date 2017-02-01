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Злочини проти моральності

nus.in.ua, 4 серпня 2017, 10:02
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Злочини проти моральності

Наругу над могилами  вандали вчинили на кладовищі у Золочеві, що на вулиці Шевченка.
Михайло КОРОВЕЦЬКИЙ, головний  інженер Золочівського МВЖКП:
– Майстри, котрі встановлюють пам‘ятники,  повідомили нашому майстру з ритуальних послуг Лесі Демид  про зникнення металевих хрестів із надмогильних пам‘ятників. Одразу повідомлено відділ поліції про цей факт. Загалом встановлено факт знищення близько двадцяти п‘яти пам‘ятників. Вчинено крадіжку металевих хрестів на надгробних пам’ятниках, один пам‘ятник розбито. Очевидно зловмисники хотіли зняти хрест, але не вдалось і розбили плиту. Поліція встановлює зловмисників, а також осіб, чиї родичі похоронені у цих могилах. Також відкрито кримінальне провадження.
Якщо поліція знайде винних у акті вчинення вандалізму, то їм доведеться відповісти за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі), що карається «штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».

Леся ГОРГОТА
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