Встановлено "розумні" камери спостереження

nus.in.ua, 8 лютого 2018, 14:55

Золочів став одним із міст, де реалізовано проект «розумної» безпеки. Встановлення таких камер та впровадження технологій «смарт-сіті» у рамках програми «Безпечне місто» в Золочеві стало можливим завдяки підтримці ініціативи Благодійного фонду «Золочів відроджений» Європейським Союзом спільно з Програмою розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Христина ПІДДУБНА, муніципальний координатор Проекту:

– У Золочеві встановлено 19 «розумних» камер в центральній частині міста. Згодом кількість їх буде збільшено. Міська влада намагається вжити необхідних заходів, аби жителі та гості почували себе у Золочеві безпечно. Система інтелектуального відеоспостереження – це серйозна система безпеки. Камери зрештою номерні знаки автомобілів на великій швидкості та, навіть, вночі. Програма накопичує інформацію про автомобільний потік і за потреби видає правоохоронцям вичерпний перелік місць, в яких бував той чи інший автомобіль, і це далеко не повний перелік можливостей "розумних" камер відеоспостереження. Тобто програмне забезпечення камер буде не лише показувати якесь публічне місце, а й аналізувати його. Також система здатна ідентифікувати викрадені автівки, розпізнати номери, ідентифікувати розшукуваний зловмисників. Також ми зможемо швидше реагувати на аварійні ситуації, прориви систем водопостачання та багато іншого, що буде важливим для комунальної сфери міста.

Марко ШИПАК, директор компанії «360 протект»:

– Концепція сучасного міста будується на забезпеченні комфортних умов життя населення за допомогою інноваційних технологій. Впровадження таких технологій дозволяє економічно та розумно використовувати всі міські системи життєдіяльності. Система відеоспостереження не тільки веде відеофіксацію та реєстрацію подій, вона має вбудований інтелект для реагування на численні ситуації: контроль утворення скупчення людей, транспорту; розпізнавання осіб, номерних знаків для звірки з базою підозрюваних осіб або викрадених автомобілів; контроль залишених предметів (валіз, коробок, авто і т.д.) По-суті, інформаційно-аналітичний комплекс «Безпечне місто» – це фундамент для прогресу в усіх сферах людської діяльності в рамках району, населеного пункту, мегаполісу або будь-якої іншої території.

Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:

– Майбутнє безпечного міста — за камерами. наразі у Золочеві встановлено лише 19 камер у центральній частині міста. Згодом камерами плануємо охопити в‘їзди-виїзди у місто та основні магістральні вулиці. Крім того, спеціалізовані камери не тільки сприятимуть безпеці жителів міста, але й роботі поліції.





Леся ГОРГОТА

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