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Дорогі друзі та небайдужі!

nus.in.ua, 1 жовтня 2018, 13:35
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Дорогі друзі та небайдужі!

Дорогі друзі та небайдужі!

Дворічна Анюта Вацлавська не чує, як їй матуся співає колискову, як батько розповідає казку, та про що гомонять інші діти під час гри. Адже у неї двостороння сенсоневральна глухота. Але відновити дівчинці слух можливо! Для цього потрібен лише спеціальний імплантат, вартість якого 790 000 грн. Утім сума, яку потрібно віддати за медичний пристрій, непідйомна для нас. Просимо всіх небайдужих відкликнутися.
Станом на 25.09.2018 зібрано 530 000 грн.

Реквізити банківської картки та номер телефону мами:
Карта Приватбанк 4149 4991 1468 4242 гривні
5168757373459223 долари
5168757371038524 євро отримувач Вацлавська Оксана
Тел. мами +38 0679684689

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