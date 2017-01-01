ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ КАТРУСЮ БІРУЛІН
Дорогі друзі, знайомі і просто люди доброї волі!
Допоможіть врятували сонцесяйну дівчинку Катрусю Бірулін, єдину і улюблену донечку Андрія і Ірини Бірулін!
Після майже місячного лікування у Львові, сьогодні Катруся в лікарні в Білорусії – потрібна ТЕРМІНОВА пересадка печінки!
Ціна життя 125 тисяч $!
Давайте разом врятуємо цю чудову дівчинку! Разом МИ сила!
Будь ласка, відгукніться на допомогу, поширюйте інформацію, не будьте байдужі!
ДОПОМОГА ДЛЯ КАТІ БІРУЛІНОЇ здійснюється через Благодійний фонд «Крила надії».
Це – надійний благодійний фонд, який допомагав доправляти Катю в Білорусь. Вони нададуть всі потрібні документи для бухгалтерій. Контактна особа: Ліпська Наталя, тел.: 050-430-71-88. ОБОВ‘ЯЗКОВО ВКАЗУЙТЕ, ЩО ЦЕ ДОПОМОГА ДЛЯ КАТІ БІРУЛІН
Реквізити фонду
Просимо звернути увагу на те, що при переказі коштів, ви автоматично погоджуєтеся з правилами нашого фонду
При переказі коштів на розрахунковий рахунок благодійного фонду "Крила надії" для конкретної дитини я даю дозвіл на використання залишку коштів на потреби інших дітей, що знаходяться під опікою фонду, при неможливості використання коштів згідно цільового призначення ( завершення дитиною основного курсу лікування, відмова батьків від допомоги фонду, інші суттєві обставини) .
Реквізити для надання допомоги:
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БФ «Крила надії»
ЦФ ПАТ «Кредо Банк», м.Львів
МФО 325365
ЄДРПОУ 35620901
Рахунок 2600001336292
Призначення платежу: Добровільна пожертва (П.І.П. дитини)
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БФ «Крила надії»
Західне ГРУ ПриватБанку м.Львів
МФО 325321
ЄДРПОУ 35620901
Рахунок 26000060442841
Призначення платежу: Добровільна пожертва (П.І.П. дитини)
Реквізити для здійснення переказів з-за кордону
DETAILS FOR WIRE TRANSFER
IN USD
intermediary bank:BANK OF NEW YORK, One Wall Street. New York. N.Y.10015USA
Банк посередник SWIFT:IRVTUS3N
beneficiary's bank: ACC. 890-0057-211
Банк отримувач: Joint Stock Company «KREDOBANK»CENTRAL LVIV BRANCH LVIV, UKRAINE
SWIFT:WUCBUA2X
beneficiary: Beneficiary: 2600001336292 name Benefit foundation «KRYLA NADIYI»
Отримувач:рахунок відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК»",
DETAILS FOR WIRE TRANSFER
IN EUR
intermediary bank: KBC BANK N.V.
Банк посередник: Brussels, Belgium
SWIFT: KREDBEBB
beneficiary's bank: ACC. 480-9589677-71
Банк отримувач: Joint Stock Company «KREDOBANK»
CENTRAL LVIV BRANCH LVIV, UKRAINE
SWIFT:WUCBUA2X
beneficiary: Beneficiary: 2600001336292 name Benefit foundation «KRYLA NADIYI»
Отримувач: рахунок відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК»,
DETAILS FOR WIRE TRANSFERS
В канадських доларах (CAN)
Intermediary: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Банк посередник: Toronto, Canada,
SWIFT: CIBCCATT
Account with institution: Acc. 1883410
Банк отримувач: Joint Stock Company «KREDOBANK»
CENTRAL LVIV BRANCH LVIV, UKRAINE
SWIFT: WUCBUA2X
Beneficiary: Асе 2600001336292 name Benefit foundation «KRYLA NADIYI»
Отримувач: рахунок відкритий в ПАТ «Кредо Банк»
Кредобанк
Електронні гаманці
R215251561194 рублі
U168998153895 гривні
E625721235883 евро
Z204615584917 долари
Яндекс гаманець 41001258040797 рублі
Скриньки фонду знаходяться за адресами
Аптека «Фарматон», вул. Дністерська, 17
Інтернет-клуб, Дудаєва, 1
Кондитерська «Цукерня», Староєврейська, 3
Магазин «Взуття для Кожного», вул. Галицька, 16
Магазин «Взуття для Кожного», вул. Фредра, 4/1
Ресторан «Тарон», Кузневича, 16а
БФ «Крила надії»
Західне ГРУ ПриватБанку м. Львів
МФО 325321
ЄДРПОУ 35620901
Рахунок 26000060442841
Призначення платежу: Добровільна пожертва (П.І.П. дитини)
Власники платіжних карт Visa і MasterCard можуть здійснити благодійний внесок скориставшись системою он-лайн платежів LiqPAY: коміссія при переказі складе 2,75 % (комісія банку)
Кошти можна переказувати на номер тітки КАТРУСІ в Приватбанку 5168742358311664 (Бірулін Оксана Юріївна)
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