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ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ КАТРУСЮ БІРУЛІН

nus.in.ua, 17 січня 2017, 18:07
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ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ КАТРУСЮ БІРУЛІН

Дорогі друзі, знайомі і просто люди доброї волі!

Допоможіть врятували сонцесяйну дівчинку Катрусю Бірулін, єдину і улюблену донечку Андрія і Ірини Бірулін!

Після майже місячного лікування у Львові, сьогодні Катруся в лікарні в Білорусії – потрібна ТЕРМІНОВА пересадка печінки!

Ціна життя 125 тисяч $!

Давайте разом врятуємо цю чудову дівчинку! Разом МИ сила!

Будь ласка, відгукніться на допомогу, поширюйте інформацію, не будьте байдужі!

ДОПОМОГА ДЛЯ КАТІ БІРУЛІНОЇ здійснюється через Благодійний фонд «Крила надії».

Це – надійний благодійний фонд, який допомагав доправляти Катю в Білорусь. Вони нададуть всі потрібні документи для бухгалтерій. Контактна особа: Ліпська Наталя, тел.: 050-430-71-88. ОБОВ‘ЯЗКОВО ВКАЗУЙТЕ, ЩО ЦЕ ДОПОМОГА ДЛЯ КАТІ БІРУЛІН

Реквізити фонду

Просимо звернути увагу на те, що при переказі коштів, ви автоматично погоджуєтеся з правилами нашого фонду

При переказі коштів на розрахунковий рахунок благодійного фонду "Крила надії" для конкретної дитини я даю дозвіл на використання залишку коштів на потреби інших дітей, що знаходяться під опікою фонду, при неможливості використання коштів згідно цільового призначення ( завершення дитиною основного курсу лікування, відмова батьків від допомоги фонду, інші суттєві обставини) .

 

Реквізити для надання допомоги:

БФ «Крила надії»

ЦФ ПАТ «Кредо Банк», м.Львів

МФО 325365

ЄДРПОУ 35620901

Рахунок 2600001336292

Призначення платежу: Добровільна пожертва (П.І.П. дитини)

БФ «Крила надії»

Західне ГРУ ПриватБанку м.Львів

МФО 325321

ЄДРПОУ 35620901

Рахунок 26000060442841

Призначення платежу: Добровільна пожертва (П.І.П. дитини)

 

Реквізити для здійснення переказів з-за кордону

DETAILS FOR WIRE TRANSFER

IN USD

intermediary bank:BANK OF NEW YORK, One Wall Street. New York. N.Y.10015USA

Банк посередник SWIFT:IRVTUS3N

beneficiary's bank: ACC. 890-0057-211

Банк отримувач: Joint Stock Company «KREDOBANK»CENTRAL LVIV BRANCH LVIV, UKRAINE

SWIFT:WUCBUA2X

beneficiary: Beneficiary: 2600001336292 name Benefit foundation «KRYLA NADIYI»

Отримувач:рахунок відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК»",

 

DETAILS FOR WIRE TRANSFER

IN EUR

intermediary bank: KBC BANK N.V.

Банк посередник: Brussels, Belgium

SWIFT: KREDBEBB

beneficiary's bank: ACC. 480-9589677-71

Банк отримувач: Joint Stock Company «KREDOBANK»

CENTRAL LVIV BRANCH LVIV, UKRAINE

SWIFT:WUCBUA2X

beneficiary: Beneficiary: 2600001336292 name Benefit foundation «KRYLA NADIYI»

Отримувач: рахунок відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК»,

 

DETAILS FOR WIRE TRANSFERS

В канадських доларах (CAN)

Intermediary: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

Банк посередник: Toronto, Canada,

SWIFT: CIBCCATT

Account with institution: Acc. 1883410

Банк отримувач: Joint Stock Company «KREDOBANK»

CENTRAL LVIV BRANCH LVIV, UKRAINE

SWIFT: WUCBUA2X

Beneficiary: Асе 2600001336292 name Benefit foundation «KRYLA NADIYI»

Отримувач: рахунок відкритий в ПАТ «Кредо Банк»

Кредобанк

Електронні гаманці

R215251561194 рублі
U168998153895 гривні
E625721235883 евро
Z204615584917 долари

 

Яндекс гаманець 41001258040797 рублі

 

Скриньки фонду знаходяться за адресами

Аптека «Фарматон», вул. Дністерська, 17

Інтернет-клуб, Дудаєва, 1

Кондитерська «Цукерня», Староєврейська, 3

Магазин «Взуття для Кожного», вул. Галицька, 16

Магазин «Взуття для Кожного», вул. Фредра, 4/1

Ресторан «Тарон», Кузневича, 16а

адреси скриньок

 

БФ «Крила надії»

Західне ГРУ ПриватБанку м. Львів

МФО 325321

ЄДРПОУ 35620901

Рахунок 26000060442841

Призначення платежу: Добровільна пожертва (П.І.П. дитини)

 

Власники платіжних карт Visa і MasterCard можуть здійснити благодійний внесок скориставшись системою он-лайн платежів LiqPAY: коміссія при переказі складе 2,75 % (комісія банку)

 

Кошти можна переказувати на номер тітки КАТРУСІ в Приватбанку 5168742358311664 (Бірулін Оксана Юріївна)

 

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