Аня дуже хоче відчути повноту звуків нашого світу

nus.in.ua, 27 вересня 2018, 13:25

У неділю, 23 вересня 2018 року, у читальному залі Золочівської ЦРБ відбулось справжнє свято краси для дівчат, мамусь з дітьми, бабусь та їхніх подруг, яке подарувало надію на одужання дворічній Ані Вацлавській. Діагноз Ані: двостороння сенсоневральна глухота IV ступеня. Оскільки слух дитини погіршується, терміново необхідна операція зі встановлення кохлеарного імплантата, яку погодились провести у Волинській обласній лікарні. У скриньки учасники свята могли внести свій благодійний внесок на операцію для дівчинки.

Ініціатор заходу лікар-косметолог і візажист з багаторічним досвідом роботи Олена Купчик провела тематичний захід «Як виглядати чарівно, енергійно у круговерті буденних справ», а також з учасницями ділилась порадами фітнес-тренер Ольга Столбіна «Сила волі і маємо результат».

Учасники побачили перевтілення моделей, над якими чаклували Марічка Марчук «Студія Краси ОК» і Мар‘яна Галуцька-Стояновська «Miss beauty studio».

Щоб мами та бабусі могли безперешкодно слухати настанови красунь-фахівців, їхніх дітей забавляла чарівна Катерина Тихонова. У фойє було шоу бульбашок, повітряних кульок, працювали майстри з аквагриму Галина Мартиняк, Марія Амарій та Алла Чекайло, які розфарбовували маленькі щічки та носики. Дітвору забавляли учасники Школи християнських аніматорів отців Фанцисканців (керівник Сергій Грабовський).

Свої вироби для ярмарку презентували Галина Куса та Аліція Мент.

Господиньки частували на кава-брейк смачнючими тортиками і тістечками, під чарівне звучання гітари Володимира Посполити.

Фотограф Назар Пастернак наробив учасникам гарних світлин.

Цей захід дівчата організували заради дворічної Ані Вацлавськоїї, яка дуже хоче чути свою маму, нас, друзів і відчути всю повноту звуків нашого світу. Ініціатор та організатор заходу Олена Купчик на своїй сторінці у Фейсбук написала:

«Ми зробили це! Вдалося зібрати 6684 грн., 110 доларів, 10 євро. Вдячна всім, хто допомагав! ВИ – НЕЙМОВІРНІ (Катя Тихонова – Бульбашки, надувні кульки і стільки твоєї підтримки! Оля Столбіна, дівчатка-візажисти Мар‘яна, Марічка та інші красуні; господиньки, які принесли солодке, цукерки, Володя Посполита, працівники бібліотеки, фотограф Назар Пастернак, Мар’яна Павлишин, мої бджілки зі «Студії Краси ОК»)! Особисто від себе – отримала колосальне задоволення від енергії присутніх! Вдячна всім, хто розділив цей день з нами! Кожна ваша гривня для цієї сім‘ї – ЗОЛОТО! Ми розіграли 11 призів (туш, тональний засіб, рум‘яна, набори для волосся, обличчя і навіть міні СЕЛФІ ЛАМПУ).







Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото Назара Пастернака