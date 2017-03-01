Природність завжди буде модною

nus.in.ua, 8 грудня 2017, 14:58

Незважаючи на велику кількість всіляких салонів краси та перукарень, більшість жінок не можуть собі дозволити відвідувати їх щодня для створення чудової укладки, макіяжу і проведення потрібних процедур. Отже, основна частина роботи з формування зовнішнього вигляду лягає на плечі самих дам. Але далеко не всі вміють професійно укласти волосся, підібрати той тип зачіски, який підкреслить їхню індивідуальність, або створити повсякденний макіяж, який буде відповідати всім вимогам моди. Пояснюється це дуже просто – ніхто не навчає жінок правилам догляду за собою. Школи краси, в яких жінок вчили б усім тонкощам і нюансам мистецтва бути привабливою, необхідні в кожному місті, а знайти їх можна далеко не скрізь.

2 грудня у Золочеві відбулось відкриття студії краси «Miss Beauty Studio» (вул. Шашкевича, 5) та першої у нашому місті школи макіяжу.

– На це неординарне свято краси завітало чимало гостей, – розповідає керівник студії краси «Miss Beauty Studio» Мар‘яна Стояновська. – Художники з аквагриму Галина Мартиняк, Володимира Півторак, Марія Амарій розмальовували діток, після цього, професійний фотограф та викладач з Академії Андре Тана у Києві – Ярослава Трошина, їх фотографувала для участі в конкурсі на найкраще фото, який відбуватиметься на моїй сторінці у Фейсбуці. Переможець отримає суперприз – професійну фотосесію у Львові та своє перше міні-портфоліо. Ольга Януш – візажист міжнароднього рівня та викладач школи макіяжу «Ego Style» – давала майстер-клас з самомакіяжу. Ну і вперше, у наше місто завітали дизайнери модного дому «NACHO» з новою колекцією вишиванок в стилі етно. Це була не лише доросла, а й дитяча колекція. У показі брали участь не професійні моделі, а дівчата та дітки з Золочева, які зробили це на відмінно. Дуже хочу подякувати всім, хто допоміг мені в цьому, а це: перукарня «Ефект» (Надія Болюбаш, Лілія Венгер, Оксана Сиротинська, Марія Мацелюх), перукареві з золотими руками – Уляні Огоновській; феям візажу – Тетяні Кукурузі, Марії Амарій, Оленці Христин (Львів); моїм найкращим подругам – Оксані Клочко та Юлії Мулюкіній, усім друзям та рідним... Особлива подяка, інформаційному партнеру – радіо Золочів ФМ.

– Мар’яно, Ви – людина творча і професія у вас творча. Розкажіть, як виникло бажання почати власний бізнес?

– Власне з бізнесом я нещодавно розпрощалася. В мене 10 років був магазин дитячого одягу та взуття. Зараз цим займається моя мама. А студія краси та школа макіяжу – це моя улюблена справа, від якої я отримую задоволення. Коли я почала робити свої перші макіяжі, клієнти приходили до мене додому, або я до них. Це не завжди було зручно, як мені, так і їм. Тож маючи на той час магазинчик в центрі міста, я зробила собі маленький робочий куточок. Але згодом цього виявилося не достатньо. Я чітко розуміла, що людина, обираючи такого роду послуги, хоче себе трошки побалувати, розслабитися, підняти собі настрій... Відповідно для цього потрібні сприятливі умови: затишна атмосфера, приємне спілкування, комфорт. Так і виникла ідея відкрити студію краси та школу макіяжу.

– Чому саме школу?

– Я добре пам'ятаю, як мені, мамі двох дітей, було важко розриватися між Золочевом та Львовом під час навчання по візажу. Ця сфера послуг є зараз дуже затребуваною, а можливість їздити в обласні міста є не у всіх. Та й в нашому містечку не так вже й багато різних можливостей для розвитку, а талантів – багато! Маючи підтримку своїх викладачів зі школи «Ego Style», де я навчалась, вирішила відкрити щось таке і в нас. До слова, заняття проводитиму не тільки я, а й викладачі зі Львова, які є міжнародними майстрами професійних макіяжів!

– Зайшовши у студію, одразу відчувається особлива атмосфера, що тут панує. Розкажіть, хто Вам створював дизайн?

– Дякую вам! Дизайн інтер'єру створювала я сама. Хотілося, щоб атмосфера була легкою, ні до чого не прив'язувала, а навпаки – сприяла для вільного польоту фантазії. Саме тому, я обрала білий колір.

– Які послуги можуть отримати красуні у Вашому салоні?

– Наразі пропонуємо такі послуги: цукрова та воскова епіляції; нарощення вій; корекція, фарбування та біо-татуаж брів; професійний макіяж; аквагрим для дітей, ну і, власне, навчання у школі.

– На Ваш погляд, макіяж може змінити образ жінки?

– Макіяж – лише складова образу, а не його суть. Образ жінки – це сукупність всіх складових.

Це одяг, волосся, макіяж. Як ви думаєте, приємно побачити дівчину в шикарному вечірньому платті з неохайним волоссям і облупленим манікюром? Нікого і ніколи, а тим більше жінку, не робить привабливою злісний характер. Всі емоції завжди відображаються на обличчі, як би ви не намагалися приховати хвилювання і переживання, незадоволення, роздратування. Внутрішній світ не приховати навіть під найкращими тональними засобами.

– Якщо говорити про щоденний макіяж, що б Ви порадили жінкам? У чому секрет щоденного макіяжу?

– Кажуть, щоб мати вигляд богині, варто витратити 20 хвилин, а щоб бути природною – 3 години. Природність та невимушеність – це правило щоденного макіяжу. На роботі, в університеті та на відпочинку важливо не переборщити із яскравими фарбами. Природність – це те, що навряд чи колись вийде з моди.

– Мар’яно, не зважаючи на Ваш чарівний вік, у Вас неоціненний досвід у сфері краси. Розкажіть детальніше про нього читачам і читачкам нашого часопису.

– Самим візажем я займаюсь не так вже й давно, проте інтенсивно! Багато маю безцінної практики на тижнях моди. Це Lviv Fashion Week, Ukrainian Fashion Week, Ukrainian Fashion Bazaar. Брала участь як візажист у різноманітних конкурсах краси, в тому числі і світових – Міс Світу Літо (Miss Summer World 2017), де я є головою візажистів у складі команди від України. Працюю з дизайнерами модного дому «NACHO». Давала майстер-класи з весільних, нюдових та вечірніх макіяжів на Дзеркалі Моди у Львові...

– Міс Світу, Конкурси краси, це ж мабуть так цікаво!..

– Конкурсів краси було багато, то ж розкажу про найяскравіші. Міс Антураж та Міс Світу Літо 2017. Міс Антураж запам'ятався тим, що на цей момент, я ще не закінчила навчання у школі макіяжу «Ego Style», а моя модель, якій я робила макіяж, здобула перемогу. Не знаю, хто тоді більше радів, вона чи я?! А от про конкурс Міс Світу Літо 2017, який проходив в Албанії, я можу розповідати багато, але скажу головне – такого досвіду я не здобула б ніде. Конкурс тривав 6 днів. Було важко, незнайома атмосфера, завжди всі під пильними, оцінюючими поглядами, але наша команда (національний директор – Мар'яна Назарчук, дизайнери – Юлія Чолак та Мар'яна Назарчук, «NACHO», продюсер – Анжела Андрієвська, фотограф – Ярослава Трошина, перукар – Наталія Шишак, візажистом була я) підкорила всіх. На фінальний етап конкурсу, усі Міс Світу, представниці своїх країн, попросилися до нас на зачіски та макіяж, а за ними й члени журі та ведучі. Це був найважчий день у моєму житті, як морально, так і фізично. За п‘ять (!) годин, ми вдвох зробили 22 вечірні зачіски та макіяжі... Практично падали з ніг та коли почули, що наша українка – Катрін Синенька дістала нагороду Топ Модель Світу і Першу Віце-Міс Світу Літо 2017, то вже й забули про втому. От в такі моменти і усвідомлюєш наскільки любиш свою роботу і це надихає.







Розмовляла Леся ГОРГОТА





Фото Назара ПАСТЕРНАКА

та з архіву Мар'яни СТОЯНОВСЬКОЇ