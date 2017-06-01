Свято відбулось, боротьба за здоров'я триває

nus.in.ua, 22 червня 2017, 15:45

Золочів‘янки з добрими і щирими серцями – Олена Купчик, Юлія Слободян та Катерина Тихонова втілили у життя проект «Miss Zolochiv 2017» аби допомогти врятувати життя Михайлові Кмицю. У неділю, 18 червня, у Золочівському РНД за титул та корону «Miss Zolochiv 2017»змагались одинадцять золочівських красунь. Дівчата зголосились взяти участь у цьому заході, бо організований він для того, щоб допомогти Михайлу Кмицю назбирати кошти для проведення операції. Девіз дійства – «Краса рятує життя».

Оцінювали красунь поважне журі, у склад якого увійшли: Людмила Беднарська (візажист, майстер міжнародного класу), Ірина Ткачук (міс Львів 2017), Софія Федина (співачка, телеведуча), Ігор Волков (відомий саксофоніст Львова), Віктор Винник (фронтмен гурту «Мері»), Тарас Подвірний (помічник Народного депутата України), Галина Грохольська (директор модельної агенції «Браво»), Назарій Бійчук (ведучий Люкс FM), діджей Ван Гог (Юрій Середич).

Учасниці змагались у чотирьох конкурсах: «Дефіле у вишиванках», «Пляжне рандеву», «Розум і краса», «Вихід у вечірніх сукнях».

І ось ця хвилююча мить ведучі запрошують організаторів та членів журі для нагородження:

учасниця № 1 – Юліана ДУПЕЛИЧ отримала титул «Міс Ніжність»,

учасниця № 2 – Олеся РОЖЕЛЮК – «Міс Посмішка»,

учасниця № 3 – Вероніка КВАС – «Міс Чарівність»,

учасниця № 4 – Юлія ПІЩИК – «Міс Романтичність»,

учасниця № 5 – Юлія КРИВУЦЬКА – «Міс Елегантність»,

учасниця № 6 – Діана СИРОТИНСЬКА – «Міс Грація»,

учасниця № 7 – Катерина КОЗУБАЛЬ – ІІ Віце Міс,

учасниця № 8 – Анастасія ДЕЛЕНГОВСЬКА І Віце Міс,

учасниця № 9 – Василина ПОЧАПСЬКА «Міс Артистичність»,

учасниця № 11 – Юлія УМАРОВА «Міс Оригінальність»,

Титул та корону «Miss Zolochiv 2017» 16-річній учасниці під № 10 Катерині КУРИЛО вручила Міс Львів 2017 Ірина Ткачук. І вдвічі приємно, що глядачі віддали більшість своїх голосів також за Катерину. Відтак учениця Золочівського економічного ліцею отримали ще й титул «Міс глядацьких симпатій». Дівчину нагородили путівкою від фірми «Насорох», яку вручила керівник Світлана Наливайко. Катерина здійснить подорож у Європу.

Подарунки учасницям подарувала Оксана Недзялко (магазин «Глобус») та Анжела Крива (фітнес-клуб «Кедр»)

Виступи Віктора Винника (фронтмена гурту «Мері»), співачки Софія Федина, гуртів «Шоколадка» та «Навігатор», саксофоніста Ігоря Волкова, соліста Львівської філармонії Євгена Мацака, Назарія Бійчука зробили цей захід неймовірним.

Спільними зусиллями організаторів, гостей, глядачів і людей доброї волі було зібрано і передано Михайлові для одужання: за білети 94,110 грн., за каву і пляцки, пожертви, сувеніри 25,563 грн. + 220 доларів та 80 євро. Михайло та його батьки щиро вдячні усім, хто долучився до акції. Але ж ми усі розуміємо, що ще потрібно майже 80 тисяч доларів. Усім, хто хоче і може допомоги, нагадуємо рахунок мами Михайла: 5168 7553 5535 7159 Кмиць Наталія Мар'янівна.

Організатори дякують численним спонсорам та людям доброї волі, що підтримали благодійний захід, а це – народний депутат України Тарас Батенко, депутат Львівської обласної ради Юрій Сидорович, туристична фірма «Насорох» (Світлана Наливайко), цегельний завод «Карпати» (Артем Кривий), магазин «Глобус» (Оксана Недзялко), Студія Краси «ОК» (Олена Купчик), ГО «Подаруй солдату захист» (Юлія Слободян), Фотостудія «Світлини» (Володимир Гладкий), ТзОВ «Д-мікс» (Федір Шопський), супермаркет «Наш Край» (Ярослав Ластовський, Назар Сич), фітнес-клуб «Кедр» (Анжела Крива), ПП Галкомсервіс» (Галина Новосад), Салон вечірніх суконь «MISS PRINCESS», ТзОВ «Карпатські мінеральні води» (Михайло Костик), Тетяна Легоцька, магазини «Комора», «Вернісаж», «Квіти» (Романа Богонюк), «Квіткова крамничка» (Роман Сенчук), квітковий магазин Ганни Занов’як та Андрія Лігоцького, керівникам та колективам – Золочівського районного Народного дому ім. І. Білозора, Золочівської міської ради, Золочівської райдержадміністрації, Золочівської районної ради, Львівської картинної галереї Золочівського замку.

Подяка дизайнерам, декораторам, хореографам, освітлювачам – студії дизайну та реклами «Квест», Андрію Попадюку, Руслану Зарічному, Уляні Стадник, Ірині Домарецькій, Мар’яні Павлишин, Лілії Умаровій, Володимиру Посполиті, Олегу Войтовичу, Марії Смереці; інформаційним партнерам – інформаційному порталу Золочів.нет, телеканалам «Перший Західний», «24», «Правда тут», часопису «Наша українська справа», Андрію Вербіцькому.

Пригощали цього дня ресторани «Едельвейс» та «Равелін», кафе «The Espresso ROOM», Дмитро та Оксана Борейки.

Також цього дня задіяно було багато перукарів, візажистів, дизайнерів, які долучилися до благодійної справи.

Захід провели Галина Завійська та Андрій Чиж.

Мар‘яна БОЙКО

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