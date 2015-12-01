Сформувати у дітей навики безпечної поведінки під час дорожнього руху
Місто Золочів розвивається у напрямку проєвропейських змін. Міська рада тісно співпрацює з ЄС, міжнародними організаціями, українськими організаціями, підприємцями. Багато нового і цікавого можна побачити на вулицях міста. Зроблено ремонти тротуарів, вулиць, проводиться реставрація центральної частини міста, відновлюється вуличне освітлення у всіх куточках міста, з’явилося багато парковок та нових пішохідних переходів.
У Золочеві продовжують реалізацію мікропроектів конкурсу місцевого розвитку Львівської обласної ради. Участь у цьому конкурсі цьогоріч дала можливість реалізувати у місті майже два десятки нових проектів. Окремі проекти – це цікаві інноваційні речі. Як от проект «Дитина у світі дорожнього руху: влаштування інтерактивного навчально-виховного майданчика для безпеки руху дітей біля ДНЗ № 7 «Веселка» у м. Золочеві Львівської області».
Що саме передбачає проект, розповідає Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– У сучасній освітній системі питання охорони життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування у них умінь, навичок безпечної поведінки у предметному, природному, соціальному довкіллі є одним із пріоритетних. Оскільки, саме від фундаменту, закладеного в дитинстві, залежить майбутнє повноцінне і щасливе життя вже дорослих громадян нашої держави.
Важливою складовою безпеки життєдіяльності людини є правила поведінки під час дорожнього руху, недотримання яких призводить до страшних наслідків. На сьогодні високий рівень дитячого дорожньо-транспортного травматизму та значна кількість смертельних випадків викликають серйозне занепокоєння. Ця проблема є доволі актуальною і потребує пошуку ефективних шляхів розв’язання. Навчити малюків правил дорожнього руху завдяки книгам чи Інтернету практично неможливо. Така інформація краще сприймається дітьми у процесі гри, адже краще один раз побачити, ніж декілька разів почути. До цього часу у місті, де населення становить 24 тис. і щороку його відвідує понад 150 тис. туристів, такого навчального майданчика не було жодного.
Однак, тепер на облаштованому майданчику дошкільнята та учні 1-2 класів здобудуть практичні навички, навчаться впевненіше поводитися у реальному транспортному процесі, ознайомляться з принципами роботи світлофора, отримають уявлення про пішохідний перехід, навчаться розрізняти та розуміти основні дорожні знаки, зрозуміють цінність свого життя і здоров’я.
Завдяки проведенню навчальних занять хоча б 1 раз в тиждень, очікується зниження числа дорожньо-транспортних пригод за участі дітей віку 3-7 років до мінімуму. Ініціатором цього проекту виступила ГО «Піклувальна рада ДНЗ «Веселка», до складу якої входять батьки вихованців ДНЗ № 7 «Веселка». Вони подали заявку на конкурс мікропроектів і здобули перемогу. Тож вже сьогодні ми маємо збудований навчально-виховний майданчик із необхідними елементами навчального процесу: розмітками, пішохідними доріжками, велодоріжками тощо. Тут буде встановлено відповідні дорожні знаки, які сприятимуть навчальному процесу. Влаштування інтерактивного навчально-виховного майданчика для безпеки руху дітей дозволить сформувати у дітей навики безпечної поведінки під час дорожнього руху: впізнавати дорожні попереджувальні знаки, використовувати пішохідні переходи «зебри», ознайомитися з принципами роботи світлофора, зрозуміти відповідальність за свою поведінку на дорозі та ін.
Також тут збудовано стоянку для автомобілів, перенесено контейнерний майданчик на безпечну відстань.
Фото автора
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.