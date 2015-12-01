Сформувати у дітей навики безпечної поведінки під час дорожнього руху

nus.in.ua, 21 вересня 2018, 15:59

Місто Золочів розвивається у напрямку проєвропейських змін. Міська рада тісно співпрацює з ЄС, міжнародними організаціями, українськими організаціями, підприємцями. Багато нового і цікавого можна побачити на вулицях міста. Зроблено ремонти тротуарів, вулиць, проводиться реставрація центральної частини міста, відновлюється вуличне освітлення у всіх куточках міста, з’явилося багато парковок та нових пішохідних переходів.

У Золочеві продовжують реалізацію мікропроектів конкурсу місцевого розвитку Львівської обласної ради. Участь у цьому конкурсі цьогоріч дала можливість реалізувати у місті майже два десятки нових проектів. Окремі проекти – це цікаві інноваційні речі. Як от проект «Дитина у світі дорожнього руху: влаштування інтерактивного навчально-виховного майданчика для безпеки руху дітей біля ДНЗ № 7 «Веселка» у м. Золочеві Львівської області».

Що саме передбачає проект, розповідає Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– У сучасній освітній системі питання охорони життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування у них умінь, навичок безпечної поведінки у предметному, природному, соціальному довкіллі є одним із пріоритетних. Оскільки, саме від фундаменту, закладеного в дитинстві, залежить майбутнє повноцінне і щасливе життя вже дорослих громадян нашої держави.

Важливою складовою безпеки життєдіяльності людини є правила поведінки під час дорожнього руху, недотримання яких призводить до страшних наслідків. На сьогодні високий рівень дитячого дорожньо-транспортного травматизму та значна кількість смертельних випадків викликають серйозне занепокоєння. Ця проблема є доволі актуальною і потребує пошуку ефективних шляхів розв’язання. Навчити малюків правил дорожнього руху завдяки книгам чи Інтернету практично неможливо. Така інформація краще сприймається дітьми у процесі гри, адже краще один раз побачити, ніж декілька разів почути. До цього часу у місті, де населення становить 24 тис. і щороку його відвідує понад 150 тис. туристів, такого навчального майданчика не було жодного.

Однак, тепер на облаштованому майданчику дошкільнята та учні 1-2 класів здобудуть практичні навички, навчаться впевненіше поводитися у реальному транспортному процесі, ознайомляться з принципами роботи світлофора, отримають уявлення про пішохідний перехід, навчаться розрізняти та розуміти основні дорожні знаки, зрозуміють цінність свого життя і здоров’я.

Завдяки проведенню навчальних занять хоча б 1 раз в тиждень, очікується зниження числа дорожньо-транспортних пригод за участі дітей віку 3-7 років до мінімуму. Ініціатором цього проекту виступила ГО «Піклувальна рада ДНЗ «Веселка», до складу якої входять батьки вихованців ДНЗ № 7 «Веселка». Вони подали заявку на конкурс мікропроектів і здобули перемогу. Тож вже сьогодні ми маємо збудований навчально-виховний майданчик із необхідними елементами навчального процесу: розмітками, пішохідними доріжками, велодоріжками тощо. Тут буде встановлено відповідні дорожні знаки, які сприятимуть навчальному процесу. Влаштування інтерактивного навчально-виховного майданчика для безпеки руху дітей дозволить сформувати у дітей навики безпечної поведінки під час дорожнього руху: впізнавати дорожні попереджувальні знаки, використовувати пішохідні переходи «зебри», ознайомитися з принципами роботи світлофора, зрозуміти відповідальність за свою поведінку на дорозі та ін.

Також тут збудовано стоянку для автомобілів, перенесено контейнерний майданчик на безпечну відстань.





Леся ГОРГОТА

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