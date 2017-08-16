Відновлення сходів на Валах

nus.in.ua, 20 вересня 2018, 15:14

Наш Золочів – місто натхнень та своєрідне відображення скрижалей нашої історії. Саме у нас є найбільш сконцентрована кількість пам’яток місцевого та національного значення, в тому числі церква Святого Миколая – пам'ятка архітектури XVI століття, найстаріший храм Львівщини. Біля нього, як відомо, розташований сквер «Зелений яр». Історичні сходи, що ведуть із пагорба на галявини скверу давно піддались руйнуванню. Відповідно, на вимогу часу, міська рада реалізовує проект «Забезпечення безперешкодного та безпечного доступу до пам’яток національної історії та культури шляхом відновлення пішохідних сходів на вул. Валовій у м. Золочів Львівської області».

Про його мету, актуальність та перелік заходів розповідає заступник міського голови міста Богдан Рибаха:

– Золочівська громада дуже активно проводила заходи щодо пошуку спонсорів для співфінансування мікропроекту, а також у 2017 році за власний кошт уже придбала бетонні блоки і сходові східці. Даний мікропроект уже подавався минулого року на обласний конкурс мікропроектів. Однак, на жаль, не пройшов відбір. Розуміючи важливість такого соціально-стратегічного об’єкту, громада знову ініціювала його участь у конкурсі в 2018 році, залучивши більше спонсорських коштів. Чому саме ці сходи потрібно відреставрувати? По-перше – це історична цінність міста, знаходяться біля пам’ятки національного значення церкви Святого Миколая, входить у рекреаційно-відпочинковий ареал міста та пішохідний шлях «Перлиною Галичини»; по-друге – аварійний стан, зруйноване покриття на 70%; по-третє – відбуваються травмування перехожих у зв’язку з відсутністю освітлення та технічним станом сходів; по-четверте – сходи міститимуть пандус, що дозволить людям з обмеженими фізичними можливостями мати вільний доступ до церкви і парку, та відпаде потреба обходити чи об’їжджати їх через дві вулиці. Щоб втілити проект у життя, фахівці вже здійснюють ряд заходів щодо нього – розробку робочого проекту, підписання відповідних договорів, виконання будівельних та монтажних робіт. Після цього – здача об’єкту в експлуатацію та аналіз ефективності після впровадження.

Для того, щоб мікропроект був реалізований в повній мірі з досягненням передбачених результатів, потрібна злагоджена робота усіх партнерів та безпосередніх виконавців з чітким розподілом функцій та обов’язків. Золочівська міська рада, як замовник мікропроекту, відповідає за відбір підрядника, здійснення контролю за виконанням робіт, проводитиме оплату виконаних робіт.

На сьогоднішній день всі, хто часто проходить біля Миколаївської церкви, із неприхованою втіхою спостерігають за змінами, що відбуваються довкола: довершується зовнішній ремонт самого храму, давно відсутня горезвісна омела на деревах у парку, молоді дерева тягнуться до сонця, вчасно покошена трава у яру, новий дитячий майданчик, вишукані дерев‘яні скульптури… Але ще багато потрібно зробити, зокрема провести довгоочікуваний капітальний ремонт сходів на вулиці Валовій.

Для з’ясування, що знаходиться під землею, біля церкви Святого Миколая проводились археологічні розкопки (йдеться і про ймовірні залишки фортифікаційних споруд), які проводив науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України під керівництвом відомого українського археолога Юрія Лукомського. Археологи, знявши до 60 сантиметрів верхнього шару, натрапили на залишки людських кісток, що свідчило про колишнє прицерковне кладовище. До того ж, одні поховання належать до періоду, коли на цьому місці була ще дерев’яна церква – приблизно 1515 рік, інші – датуються другою половиною ХVІІІ століття. Зараз досліджено 19 поховань, які передадуть для подальших антропологічних досліджень з метою вивчення історії міста та парафіян цієї церкви. Стосовно віднайдення фортифікаційних споруд, то викопану траншею ще потрібно розкопати на понад півтора метра в глибину.

Однак, ці роботи призупинили через необхідність їх проведення в комплексі із відновленням сходів. Адже, територія для розкопок межує зі сходами.

Проект є частиною плану розвитку громади міста. Його завдання та результати є частиною міської програми «Розвиток туризму у м. Золочеві».



Єва ТОЦЬКА