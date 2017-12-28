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Ще один громадський простір

nus.in.ua, 23 квітня 2018, 13:57
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Ще один громадський простір

Ще один громадський простір буде створено на вулиці Вокзальній. Це теж перемога золочів'ян у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради. Тут буде збудовано футбольно-волейбольне поле як складову частини спортивно-оздоровчого комплексу.
Тарас КУЙБІДА, інженер-будівельник Золочівської міської ради:
– Спортивно-оздоровчий комплекс розташований у мікрорайоні «Вокзальний», що на околиці міста на межі із селом Вороняки. Мальовнича природа, чисте повітря вороняцьких гір, безпека і затишок створюють усі належні умов для організації дозвілля мешканців прилеглих вулиць (всього близько 1000 мешканців, з них – 60 дітей).
До складу комплексу входять три основні майданчики: дитячий ігровий, тренажерний та футбольно-волейбольний (що пропонується збудувати в рамках мікропроекту). Саме в спортивних та дитячих іграх дитина отримує унікальну можливість проявити власну активність, ліквідувати дефіцит рухів, реалізувати і затвердити себе, отримати масу радісних емоцій і переживань. Завдяки реалізації мікропроекту розпочне функціонувати перший трисекторний спортивно-оздоровчий комплекс у м. Золочеві під відкритим небом на свіжому повітрі.

Леся ГОРГОТА
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