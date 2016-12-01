Новий вигляд водойми

nus.in.ua, 24 серпня 2018, 19:13

Міський парк «Межиріччя» з природно утвореною водоймою в останні роки набуває нового вигляду. Тут прокладають пішохідні доріжки, встановлюють ліхтарі вуличного освітлення, проводять громадські заходи із благоустрою. А днями тут розпочато реалізацію мікропроекту «Благоустрій природної водойми та розчистка каналу у міському парку «Межиріччя» у м. Золочеві».

Детальніше розповідає Богдан РИБАХА, заступник міського голови Золочева:

– Прикро визнавати, але природна водойма у парку у не надто привабливому стані. Щільна забудова мікрорайону негативно вплинула на еко-систему водойми, яка пересихає, заростає очеретом та верболозами. Заболоченість водойми спричиняє підтоплення житлових будинків прилеглої до парку вулиці.

Реалізація Проекту благоустрою природної водойми у міському парку «Межиріччя» дасть можливість покращити санітарно-гідрологічний стан території з метою дотримання Правил благоустрою м. Золочева, влаштувати нову зону відпочинку та ліквідувати надзвичайну екологічну ситуацію із підтоплення прилеглих житлових будинків. В результаті з’явиться новий складний екологічний комплекс, що має бути життєздатним. Впорядкування водойми та прилеглої до неї території сприятиме збереженню, відновленню водних ресурсів і зелених насаджень, поліпшенню естетичного та технічного стану природної водойми, забезпеченню належного епідеміологічного та санітарного стану міста, відновленню зелених зон, створенню сприятливих умов для проживання населення, збереження біологічного різноманіття.

На даний час вкрай важливо провести роботи по розчищенню дна водойми від намулу, укріпленню берегів водойми, озеленення прилеглої до неї території. Такі роботи є досить затратними та вимагають використання спеціалізованої техніки, тому лише коштами громади це неможливо зробити. Саме тому активні мешканці і проявили ініціативу та спільно з громадською організацією «Центр розвитку міста» взяли участь в конкурсі мікропроектів місцевого розвитку, який щорічно проводить Львівська обласна рада. Переконаний, перемога у цьому конкурсі та реалізація мікропроекту з благоустрою водойми у парку «Межиріччя» сприятиме підвищенню громадської екологічної свідомості людей. Покращений стан водойми буде підтримуватись не лише комунальними службами, а й громадою міста.



Леся ГОРГОТА

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