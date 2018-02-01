Заняття з "тімбілдінгу"
Психологи Навчального центру Національної гвардії України провели тренінг для офіцерів – випускників 2018 року з питань формування психологічної готовності до виконання службово-бойових завдань в екстремальних ситуаціях.
В процесі занять використовуються вправи командоутворення, які направлені на перевірку скоординованості дій військовослужбовців в нових умовах.
Акцент зроблено на:
– пошуку та плануванні нестандартних або очевидних шляхів вирішення задач;
– домінуванні цінностей командної роботи;
– персональній і груповій відповідальності;
– визначення мотиваційної спрямованості («досягнення успіху» чи «уникнення невдачі»);
– напрацюванні індивідуальних навичок саморегуляції.
Під час проміжних і фінальних обговорень учасники ділились враженнями, пережитими емоціями, оцінювали ефективність власних лідерських якостей. Також висловлювали свої думки щодо важливості проведення таких практичних занять з особовим складом, які сприятимуть згуртуванню військового колективу.
Група інформації
та комунікації
Навчального центру НГУ
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