Заняття з "тімбілдінгу"

nus.in.ua, 17 вересня 2018, 13:36

Психологи Навчального центру Національної гвардії України провели тренінг для офіцерів – випускників 2018 року з питань формування психологічної готовності до виконання службово-бойових завдань в екстремальних ситуаціях.

В процесі занять використовуються вправи командоутворення, які направлені на перевірку скоординованості дій військовослужбовців в нових умовах.

Акцент зроблено на:

– пошуку та плануванні нестандартних або очевидних шляхів вирішення задач;

– домінуванні цінностей командної роботи;

– персональній і груповій відповідальності;

– визначення мотиваційної спрямованості («досягнення успіху» чи «уникнення невдачі»);

– напрацюванні індивідуальних навичок саморегуляції.

Під час проміжних і фінальних обговорень учасники ділились враженнями, пережитими емоціями, оцінювали ефективність власних лідерських якостей. Також висловлювали свої думки щодо важливості проведення таких практичних занять з особовим складом, які сприятимуть згуртуванню військового колективу.





Група інформації

та комунікації

Навчального центру НГУ