Підготовка майбутніх інструкторів

nus.in.ua, 8 лютого 2018, 16:20

Військовослужбовці практично відпрацьовували теми з військово-інженерної та загальновійськової тактичної підготовки. Особовий склад першого навчального батальйону по підготовці інструкторів після вивчення теоретичної частини, опановував їх практично на стрільбищі Навчального центру. Під час практичних занять гвардійці здобували навички ведення ближнього бою з противником, встановлювали інженерні загородження, тренувались проходити визначену місцевість, використовуючи бойові порядки пересування на відкритій та закритій місцевості. Учасники навчального модуля вдосконалювали здобуті навички в реальних умовах, вивчаючи правила пересування на місцевості, де можуть бути закладені міни та фугаси, їх виявлення та позначення. «Програма навчання є досить насиченою. Здобуті знання є важливими і потрібними для нашої подальшої служби і навчання військовослужбовців вже безпосередньо у своїх військових частинах» – поділився враженнями прапорщик Олександр Реков.

Група інформації та комунікації Навчального центру НГУ