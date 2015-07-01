13 вересня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Досвід цікавий і дуже корисний

nus.in.ua, 11 вересня 2018, 12:23
0
89
Роздрукувати
Досвід цікавий і дуже корисний

Золочівська делегація відвідала у місті Шьонінген дитячий садочок Святого Лоренца. У складі делегації перебувала Ірина Воронкевич, практичний психолог ДНЗ № 7 «Веселка», колектив якого вже кілька років поспіль співпрацює із дитячим садочком Святого Лоренца. Керівники та вихователі дитячих установ діляться своїми досягненнями, спілкуються між собою, обмінюються фотографіями та часто їздять в гості один до одного. Ось і цьогоріч знову відбувається такий обмін візитами. Дошкільна навчальна установа № 7 «Веселка» чекає гостей восени на свій 30-літній ювілей. А в понеділок золочів‘яни познайомилися із юними мешканцями міста Шьонінген.
Вітала золочів'ян від імені керівництва садка пані Ельке Кровіцка.
– Ми дуже раді сьогодні бачити у нас гостей. Маємо приємність дружити із дитячим садочком в Україні. Ми дуже часто спілкуємось між собою. І наше партнерство є не просто корисним у професійному плані, а й надзвичайно цікавим. Наші народи – це різні культури та різні устрої. І знайомство із ними є надзвичайно корисним для нас як для фахівців.
Ірина Воронкевич, практичний психолог ДНЗ № 7 «Веселка»:
– Наші дитячі установи дружать кілька років, а сьогодні я вперше відвідала дитячий садочок Святого Лоренца. Садочок Святого Лоренца є значно меншим за наш. Тут виховують лише 60 дітей, в той час, коли у нас їх понад 250. Цікавим їхній досвід є і в тому, що тут виховують дітей у змішаних групах, в той час, коли у нас групи вікові. Тобто, у нас є дітки від двох до трьох років, від трьох до чотирьох, від чотирьох до п'яти. А тут в одній групі навчається дітки віком від двох до п'яти років. Такі дітки набувають більше соціальних навичок. Адже, якщо у наших групах дитинка може допомогти одна одній в міру свого вікового розвитку, то тут дітки виховуються в одній великій сім'ї, старші допомагають меншим. Це дуже цікавий досвід. Ще одне, що мене здивувало, що батьки не оплачують перебування дітей у дитячій установі. Садочок утримується за кошти церкви Святого Лоренца та міського бюджету. Сьогодні я щиро дякую усім за теплий зворушливий прийом. Ми будемо раді бачити гостей на нашому ювілеї у жовтні цього року.
Микола Адамик, керівник делегації:
– Дякую усім за такий теплий і щирий прийом. Та держава, яка дбає про своїх дітей, має велике майбутнє. Нам, українцям, є ще багато чого вчитися у наших друзів із Шьонінгена. Я вдячний їм за цей корисний досвід, яким вони із нами діляться. Вдячний за підтримку та допомогу  нашому дитячому садочку № 7 «Веселка». Щиро зичу всім і кожному доброго здоров'я і довгих років життя.

Леся ГОРГОТА
Фото автора
 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Перші зустрічі, перші враження...

Перші зустрічі, перші враження...130

Враження від України завжди прекрасні

Враження від України завжди прекрасні371

Делегація із Шьонінгена

Делегація із Шьонінгена498

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.