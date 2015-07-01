Досвід цікавий і дуже корисний

nus.in.ua, 11 вересня 2018, 12:23

Золочівська делегація відвідала у місті Шьонінген дитячий садочок Святого Лоренца. У складі делегації перебувала Ірина Воронкевич, практичний психолог ДНЗ № 7 «Веселка», колектив якого вже кілька років поспіль співпрацює із дитячим садочком Святого Лоренца. Керівники та вихователі дитячих установ діляться своїми досягненнями, спілкуються між собою, обмінюються фотографіями та часто їздять в гості один до одного. Ось і цьогоріч знову відбувається такий обмін візитами. Дошкільна навчальна установа № 7 «Веселка» чекає гостей восени на свій 30-літній ювілей. А в понеділок золочів‘яни познайомилися із юними мешканцями міста Шьонінген.

Вітала золочів'ян від імені керівництва садка пані Ельке Кровіцка.

– Ми дуже раді сьогодні бачити у нас гостей. Маємо приємність дружити із дитячим садочком в Україні. Ми дуже часто спілкуємось між собою. І наше партнерство є не просто корисним у професійному плані, а й надзвичайно цікавим. Наші народи – це різні культури та різні устрої. І знайомство із ними є надзвичайно корисним для нас як для фахівців.

Ірина Воронкевич, практичний психолог ДНЗ № 7 «Веселка»:

– Наші дитячі установи дружать кілька років, а сьогодні я вперше відвідала дитячий садочок Святого Лоренца. Садочок Святого Лоренца є значно меншим за наш. Тут виховують лише 60 дітей, в той час, коли у нас їх понад 250. Цікавим їхній досвід є і в тому, що тут виховують дітей у змішаних групах, в той час, коли у нас групи вікові. Тобто, у нас є дітки від двох до трьох років, від трьох до чотирьох, від чотирьох до п'яти. А тут в одній групі навчається дітки віком від двох до п'яти років. Такі дітки набувають більше соціальних навичок. Адже, якщо у наших групах дитинка може допомогти одна одній в міру свого вікового розвитку, то тут дітки виховуються в одній великій сім'ї, старші допомагають меншим. Це дуже цікавий досвід. Ще одне, що мене здивувало, що батьки не оплачують перебування дітей у дитячій установі. Садочок утримується за кошти церкви Святого Лоренца та міського бюджету. Сьогодні я щиро дякую усім за теплий зворушливий прийом. Ми будемо раді бачити гостей на нашому ювілеї у жовтні цього року.

Микола Адамик, керівник делегації:

– Дякую усім за такий теплий і щирий прийом. Та держава, яка дбає про своїх дітей, має велике майбутнє. Нам, українцям, є ще багато чого вчитися у наших друзів із Шьонінгена. Я вдячний їм за цей корисний досвід, яким вони із нами діляться. Вдячний за підтримку та допомогу нашому дитячому садочку № 7 «Веселка». Щиро зичу всім і кожному доброго здоров'я і довгих років життя.



Леся ГОРГОТА

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