Перші зустрічі, перші враження...

nus.in.ua, 24 серпня 2018, 19:18

Місто-партнер Шьонінген готується до святкування дня міста. З цієї нагоди у Шьонінген прибула делегація із Золочева на чолі з Миколою Адамиком. Учора золочів'ян офіційно вітали у стінах магістрату. З вітальним словом до делегації звернувся Вольвфганг Вальдау, другий бургомайстр:

– Любі друзі, наше партнерство триває понад 20 років і ми радо вітаємо вас сьогодні у нашому місті. Цьогоріч у нас гостювали дітки із Золочева і ми раді бачити їх знову і знову. Ми підготували цікаву програму для вашої делегації і сподіваємось ваше перебування у Шьонінгені буде приємним.

Микола Адамик від імені учасників делегації подякував за щирість та теплий прийом:

– Від імені міського голови Золочева, від імені голови українського товариства Оксани Криницької та від себе особисто дозвольте засвідчити нашу повагу та подякувати вам за ці тривалі роки нашої дружби. Сподіваємося, що наша дружба і надалі міцнітиме.

Також у перший день перебування в Німеччині гості відвідали лікарню (психіатричний центр AWO), де лікується понад 1200 пацієнтів, поспілкувались із старшим адміністратором Клаусом Ґрюнертом. Нам презентували фільм про клініку, яка існує вже 150 років. Вона найбільша у регіоні. Також тут лікують від алкогольної залежності. Від уряду Німеччини щорічно центр отримує фінансування в сумі 7-8 млн. євро. Також фінансування надходить ще і від страхування. На один день перебування дорослого пацієнта в клініці виділяється від 200 євро. А на молодь і дітей тут виділяють від 460 євро в день.



Леся ГОРГОТА

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