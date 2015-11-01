Познайомились, позмагались, повеселились

nus.in.ua, 24 серпня 2018, 19:21

У неділю, 19 серпня 2018 року, дітвора міста Золочева побувала на святі «День усмішок», яке організувало для них «Об’єднання «Самопоміч» у міському сквері «Зелений яр». На святі дітей чекали розваги, конкурси та змагання. Діти вирушали у казкові мандри імпровізованими морями та океанами світу. І сотні юних матросів подорожували в команді двох піратів у пошуках скарбів. Капітан Горобець та його подруга Елізабет понад дві години розважали дітей загадками, руханками та кожному із них вручили корисні подарунки – кольорові олівці, папки для зошитів, цікаві художні книги та рюкзаки.

Один з турнірів був присвячений найпопулярнішій серед школярів молодшого віку грі – бейблейду (осучасненій дзизі, що запускається за допомогою спеціального пускового механізму і призначена для битв із такими ж дзиґами) і дуже захопив юних гравців. Під тінню паркових дерев уперті дитячі голівки схилялись над спеціальною ареною, щоб вчергове отримати задоволення від улюбленої гри. Таким дозвіллям хлопчаки були гарно потішені.

Вражень від свята було багато і в дорослих, і у дітвори. Десятирічний Артур Хоміцький розповідає:

– Мені дуже сподобалося свято. Я до нього готувався завчасно, а найбільше мені хотілося взяти участь у турнірі з бейблейду. Ми з друзями майже два тижні готувались, у дворі проводили тренування. Ця дитяча гра захоплює дітей по всьому світу і ми у Золочеві також її любимо. Я настільки сильно тренувався, що у день змагань у мене почала боліти рука. Я навіть подумав, що участі в змаганнях вже не братиму. Та друзі і мій татко мене переконали все ж таки змагатися. І це було круто, бо я із травмованою рукою вийшов до фіналу. А у фіналі мене переміг сильніший суперник. Проте я страшенно щасливий від того, що у нашому місті відбуваються такі події. Я б хотів попросити організаторів частіше проводити свята усмішок у Золочеві.

Іван Анін, депутат Золочівської міської ради, «Об'єднання «Самопоміч»:

– Ніколи не думав, що настільки можуть бути цікавими такі невеличкі свята для дітей. Я – батько, який привів сюди своїх дітей і бачу наскільки їм подобається тут бути. «Об'єднання «Самопоміч» має декілька проектів, спрямованих на розвиток дітей різного віку. Це освітні проекти для садочків та шкіл. У Львові наші волонтери часто відвідують дитячі садочки, школи та навчають дітей, для прикладу, у розважальній формі правил дорожнього руху, чи то правил поведінки, чи то правильному сортуванню побутових відходів. Також проводиться чимало спортивних заходів. Цьогоріч «Об'єднання «Самопоміч» створило такий чудовий розважальний проект «Свято усмішок». І це просто чудовий проект. Діти разом з аніматорами не просто розважаються, вони рухаються, змагаються, беруть участь у різних конкурсах та вже навіть отримали незабутні подарунки. Ми живемо у час, коли наші діти надто багато уваги приділяють гаджетам та комп'ютерам. Дуже мало спілкуються. А свято усмішок дало можливість не просто спілкування, а створило можливість нових знайомств. Також показало, що є чимало цікавого і поза віртуальною реальністю.



Єва ТОЦЬКА