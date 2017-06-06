Найкращий час для зустрічі друзів

nus.in.ua, 11 січня 2018, 13:49

Напередодні Святвечора до Золочева прибула група дітей зі Скадовська, щоб відсвяткувати Різдвяні свята, ознайомитися з усіма нашими традиціями та звичаями, а також відвідати найпрекрасніші місця нашого краю. Нагадаємо, що у січні 2017 року підписано партнерську угоду між містами Золочів та Скадовськ, і група дітей із Золочева влітку вже відпочивала у літньому мовному таборі «GoСamp», заняття в якому проводили волонтери зі США та Шотландії.

«Вітаю вас усіх на нашій галицькій землі. Ми дуже раді бачити вас тут, у нас, і з радістю покажемо вам, які цікаві місця є у наших краях. Бажаю гарного відпочинку і приємних вражень», – привітав гостей заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха.

«Шановні друзі, я від імені міської ради, від апарату міської ради хочу вас привітати у нашому старому українському галицькому місті Золочеві, яке святкуватиме свій 600 ювілей рівно через п’ять років. У нас є прекрасні гори, чудові люди, поруч знаходиться величне місто Лева. Ми завжди з великою повагою і пошаною ставимося до наших побратимів зі сходу України, з півдня. XX століття було трагічним для нашої нації, однак нас не роз’єднали, бо у нас є спільна мова, спільна культура, спільні традиції. Так історично склалось, що в наших регіонах звичаї збереглись більше. Тому ми завжди запрошуємо до нас людей, аби вони пізнавали своє. Ви, молоде покоління українців, повинні продовжувати відновлювати традиції. Хочеться вам побажати, щоб за період перебування в наших краях ви знайшли справжніх друзів, щоб ви пізнавали й розуміли один одного, і згодом приїжджали до Золочева, як до рідного міста», – звернувся до присутніх секретар міської ради Олег Сидорович.

«Коли у вересні 2016 року ми разом з міським головою Ігорем Гриньківим на запрошення міського голови Скадовська Олександра Яковлєва прибули до них на святкування Дня міста Скадовськ, були приємно вражені гостинністю і організацією святкування. Під час прогулянок нашої делегації вулицями міста, до нас підходили й вітались перехожі з гаслами «Слава Україні!». Маю надію, що вам сподобається гостювати у нас, і це не останній ваш візит», – додав заступник міського голови Василь Гавришків і запросив до слова керівника делегації Тетяну Мавріді, яка подякувала за можливість бути у Золочеві, за гостинну зустріч, а також висловила впевненість у тому, що всі вони отримають велике задоволення від цієї подорожі, адже це зовсім інший куточок України.

«Галичина завжди була і культурним, і духовним центром України. Насправді дуже приємно те, що саме діти – майбутнє нашої держави – будують доброзичливі стосунки, які вже є на сьогоднішній день», – додала учитель Ірина Данильченко.

«Зустрівши гостей зі Скадовська, ми одразу поринули у спогади про літо. Таку дружбу потрібно підтримувати очними зустрічами. Так як влітку на морі нас зустріло сонечко, будемо сподіватись, що делегація скадовчан все ж таки застане у нас сніг. Гарного усім відпочинку, дружби, задоволення від спілкування під час святкування різдвяних свят», – зазначила Галина Шаваровська.



Мар'яна БОЙКО