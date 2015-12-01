Пішохідна алея у парку "Межиріччя"
Таку тротуарну доріжку будують, щоб мешканці масиву Заріччя могли комфортно ходити до центру міста – і ранньою весною, і восени. Реалізація цього будівництва стала можливою завдяки перемозі у конкурсі мікропроектів.
Богдан РИБАХА, заступник міського голови Золочева:
– Золочівською міською радою у 2017 році було подано на обласний конкурс мікропроектів 22 проекти. Одним із них - проект «Влаштування пішохідної алеї у міському парку «Межиріччя» для сполучення центральної частини міста із житловим масивом Заріччя. Основним пріоритетом відбору проекту стало створення зручностей та комфорту для мешканців масиву Заріччя, а саме: влаштування пішохідної алеї в міському парку «Межиріччя».
Реалізація проекту відбувається обсягом співфінансування обласного бюджету - 50% коштів, міського бюджету – 44 %, кошти громади – 6 %. Роботи по влаштуванню пішохідної алеї виконує МП «Золочівка» (Т. Торський). Керівник проекту – депутат Золочівської міської ради Д. Колодка.
Мешканці масиву Заріччя дякують усім, хто долучився до будівництва пішохідної алеї, адже тепер їм зручно ходити до центру міста.
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