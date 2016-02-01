Реальні зміни на вулицях золочева

nus.in.ua, 30 грудня 2016, 13:29

Щодня ми ходимо вулицями міста, поспішаємо на роботу, прогулюємось з дітьми у скверах… За щоденними клопотами ми доволі часто не помічаємо як змінюється наше місто, розвивається, оновлюються цілі масиви, як для прикладу, масив вулиці Січових Стрільців, де цьогоріч є чимало позитивних змін. Детальніше про роботи, які проводились по вулиці Січових Стрільців розповідає заступник міського голови Богдан РИБАХА:

– Справді за останні два роки житловий масив вул. Січових Стрільців помітно змінився. Почну з того, що тут збудовано універсальний спортивний майданчик, де почали проводити цілі турніри із дворового футболу. Поруч є дитячий майданчик. Тож і діти, і молодь мають де з користю проводити свій час. Також на вулиці Січових Стрільців прокладено новий тротуар, а це основний напрям руху до Золочівського залізничного вокзалу. До влаштування цього тротуару також долучились підприємці, мешканці окремих будинків. Відтак нам вдалось замостити всю тротуарну доріжку. Також робили капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Січових Стрільців. Провели капітальний ремонт вуличного освітлення. На перехресті вулиці Січових Стрільців–траси Львів–Тернопіль встановлено світлофор. Ще одним позитивним моментом є проведені роботи із впорядкування природної водойми на вулиці Січових Стрільців. Хочу відзначити наполегливість та працю міських депутатів Тетяни Бойко та Василя Джули. Приємно, що й громада не залишалась осторонь тих робіт, які ми проводили у цьому масиві. Коли є бажання та ініціатива від мешканців, то міській владі вдвічі легше працювати.





