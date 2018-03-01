Головне – бажання громади та підтримка жителів

nus.in.ua, 16 серпня 2018, 13:30

Гамірно було минулої суботи на подвір‘ї ОСББ «Веселка», що на вулиці Героя України Степана Бандери, 9. Мешканці будинку немов мурахи трудились у дворі: хто прибирав, хто виносив сміття, хто розгортав землю на новостворених клумбах, а хто висаджував квіти. Робили все це під пильним оком голови ОСББ «Веселка» Євгена Карлащука, котрий разом з мешканцями трудився у дворі. Євген Іванович очолює ОСББ не один рік і завдяки його активності та наполегливості цей будинок є одним з найкращих у місті. Кілька років тому у будинку спільно з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Золочівськорю міською радою було зроблено капітальний ремонт даху, цьогоріч тут прокладено нові тротуарні доріжки. А скільки зроблено руками самих мешканців!

– Наше місто з часом має стати одним із найкращих міст в Україні. І з часом воно справді стане таким, – впевнено говорить Євген Іванович. – А змінювати його маємо ми, кожен з нас. Такими маленькими крокам, як зараз. Мешканці нашого будинку завжди ставляться з розумінням і завжди відгукуються на розумні ініціативи. От і сьогодні відгукнулись на моє прохання щодо благоустрою нашого подвір‘я.

– Цьогоріч у вашому дворі прокладено гарні нові пішохідні доріжки. Чия це ініціатива?

– Це бажання та ініціатива мешканців нашого будинку. Маючи кошти на рахунку ОСББ, ми вирішили, що потрібно замостити доріжки біля будинку. На це витратили майже 80 тисяч власних коштів. Звісно коштів на все не вистачає, тому люди намагались проплатити квартплату наперед на кілька місяців. Також сподіваємось на підтримку депутатів Золочівської міської ради. Та пропри все маємо хороший результат. А сьогодні своїми рученьками ми робимо те, що можемо. Хтось привіз землю, хтось притягнув колеса і помалював їх, хтось висадив квіти. Також тут встановимо акуратну огорожу. Дуже велике значення мають люди, їхня згуртованість, розуміння що це спільна власність жителів будинку і вони всі однаково несуть відповідальність за неї. Хочу відзначити Руслана Коваленка, Олександра Ніколаєва, Олега та Марію Гуменюків, Романа Клімака, Сергія Синенька, Андрія Серкіса, Богдана та Володимира Підлиських, Руслану Горин, Володимира Бохну, Павла Панкова, Софію Грипу, Любов Гураніну, Олю Складан, Оксану Карлащук, Романа Мельника. Це ті мешканці будинку, активність котрих надихає наше ОСББ на продовження робіт щодо покращення будинку в цілому та благоустрою прибудинкової території. Звичайно, є й ті, які стараються бути осторонь. Та найголовніше, щоб не заважали. Все, що ми робимо, ми робимо для нас, наших дітей, наших внуків.

– Як вам вдається вмотивовувати людей?

– Ми завжди збираємось спільно і обговорюємо нагальні питання. Як мотивую? Найперше тим, щоб жити із ухваленим результатом усьому будинку. Якщо чесно, я не люблю загальні збори та проводжу їх лише за нагальної потреби, наприклад, щоб визначитись із обсягом робіт, прозвітувати щодо виконаних завдань тощо. Усі рішення зазвичай приймаються колективно після обговорення.

– У вашому будинку розташовані комерційні приміщення, підвали є у приватній власності. Чи долучаються підприємці до господарки?

– Власниця магазину «Хобі-хоп» Галина Боднар впродовж кількох років справно сплачує кошти на утримання будинку. Але вона одна така. На жаль, власники підвалів, зокрема Василь Назаркевич з початку утворення ОСББ не платить на утримання будинку жодної гривні. Та найгірше те, що ці підвали зараз є у жахливому технічному стану, чим несуть небезпеку для мешканців нашого будинку.

– Євгене Івановичу, які цілі ставите собі на найближче майбутнє?

– У планах мешканців нашого будинку та двох сусідніх будинків збудувати тут дитячий майданчик. Кілька місяців тому ми звертались до народного депутата Тараса Батенка і він пообіцяв нам допомогти в цьому. Сподіваємось, що найближчим часом наші діти матимуть де гратися. Також сподіваємось на співфінансування від Золочівської міської ради. Плануємо зробити ремонт у під’їздах. Ремонту потребують внутрішні мережі. То ж працювати є над чим. Головне – бажання громади та підтримка жителів. Саме для реалізації усіх задумів і варто було створити ОСББ, щоб самостійно доглядати за власним домом.











Розмовляла

Леся ГОРГОТА

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