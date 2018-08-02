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Ремонт подвір'я на вулиці Шашкевича

nus.in.ua, 2 серпня 2018, 13:11
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Ремонт подвір'я на вулиці Шашкевича

 

 У дворі будинку 8 на вулиці Шашкевича замощують подвір'я. Роботи виконуються в рамках програми підтримки ОСББ.У дворі будинку 8 на вулиці Шашкевича замощують подвір'я. Роботи виконуються в рамках програми підтримки ОСББ.

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1 Коментар
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Ruhardlounc — 2 серпня 2018 16:03
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