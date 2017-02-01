nus.in.ua, 9 серпня 2018, 15:40

Ніхто не дбатиме про власний будинок краще, ніж його співвласники. Форма управління ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) дозволяє мешканцям самостійно управляти житлом та робити його комфортнішим.

Чимало прикладів ОСББ, які, завдяки своєму багаторічному досвіду, домоглися неперевершених результатів. Однак, є й такі, які за короткий термін свого існування зробили не менше. А найважливіше те, що все залежить від людей і їхнього прагнення змін.

ОСББ «Пролісок-98», що на вул. Шашкевича, 8, створене двадцять років тому. Будинок розміщений в історичній центральній частині міста. Вхід у подвір‘я увінчує старовинна в’їзна арка, що збереглася з 1833 року. «Арка закоханих» все частіше називають молоді люди цей старовинний архітектурний об‘єкт. Проте саме подвір’я ще зовсім недавно мало вигляд значно старішого і було більш зруйнованим за саму арку. А сьогодні це затишний дворик, де мешканці будинку планують ще багато змін. А все почалось із почуття відповідальності за спільну власність та бажання змінити якість свого життя. То ж першим кроком стали збори співмешканців багатоквартирного будинку і переобрання керівних органів ОСББ.

У дворі будинку зустрічає мене голова ОСББ «Пролісок-98» Микола Коробка:

– Ну як? Правда ж гарно у нас тепер? – запитує і далі оптимістично продовжує. – Хочемо зробити наш будинок найкращим у Золочеві. Думаю, що нам це вдасться.

– Як давно ви працюєте? – запитую.

– До виконання своїх обов‘язків як голова ОСББ я приступив на початку цього року. І одразу закрутилась робота.

– Що для вас стало першочерговим? Ви визначали якісь пріоритети, наприклад: оце робимо вже, а це ще почекає?

– Ми зібрали загальні збори мешканців нашого будинку і найперше вирішили – потрібно поміняти мережу коридорного освітлення. Як виявилось за місяць, це було стратегічно правильно. Раніше ми платили 900-1000 гривень в місяць за освітлення місць загального користування. Зараз платимо в межах 90-110 гривень. Уявляєте?

– Що ж це за такі серйозні енергозберігаючі заходи?

– Ми провели повну заміну коридорної мережі, від‘єднали всі «ліваки», які до цього не було можливості виявити. Говорю як є. Відтак, кожного місяця на рахунку нашого ОСББ залишається майже 900 гривень. За півроку ми зекономили майже 7 тисяч гривень.

– Що ще вам вдалось зробити за цей короткий період?

– Також ми замінили каналізаційні мережі. На ці заходи наше ОСББ використало майже 18 тисяч гривень. А далі мешканці своїм спільним рішенням на загальних зборах вирішили ремонтувати подвір‘я. Дуже хотілось на той час, щоб наш двір набув гарного естетичного вигляду.

– Дивлячись на проведені роботи, розумію, що тут залучено кілька сотень тисяч гривень? Чи розуміли на той час мешканці, що вартує такий об‘єм робіт?

– Вартість робіт складає близько 265 тисяч гривень. У той час на рахунку в нас було лише 125 тисяч гривень. То ж вирішили, що будемо гроші збирати ще додатково. У нашому будинку проживає дуже багато пенсіонерів. Але вони згодились, що здадуть по 500 гривень. Це майже третина пенсії і для них це суттєва сума. Однак пенсіонери наші виявились активними, свідомими і наполегливими. Вони дуже швидко здали кошти. А для прикладу пан Ховалко, який має в будинку дві квартири, які здає в оренду, категорично висловився проти того, щоб долучитись коштами до ремонту подвір’я, мовляв, мені це не потрібно. Так само висловився пан Гураль. Пан Брух не платить, а також підприємці, магазини котрих розташовані у нашому будинку. Я наполягаю на тому, щоб оприлюднити ці прізвища, можливо, це якось вплине на них, може так ми достукаємось до їх совісті. У нашому будинку загальний борг за квартплату становить більше сорока тисяч. Звісно є такі, які і не можуть платити, але ми ставимось з розумінням і розтерміновуємо борг. Таким чином за цей короткий період часу було повернуто ОСББ близько 17 тисяч гривень. Проте в основному борги повертають люди незаможні. Повертають ті, хто побачили, що гроші не лежать на рахунку, а використовуються з користю для мешканців.

Ми також звернулись за допомогою до Золочівської міської ради і вдячні за сприяння міському голові Ігорю Гриньківу та його заступнику Богданові Рибасі. Та попри все ми же заборгували організації, яка виконувала роботи більше сотні тисяч гривень. Але якось воно буде. Так що ми ще плануємо поставити тут клумби, облаштувати заїзд. Добрий приклад, як кажуть, заразний. То наше сусіднє ОСББ (буд. Шашкевича, 6) також планує долучитись спільно із міською радою і замостити подвір’я свого будинку, щоб все гарно виглядало.

– Які у Вас плани на наступний рік? Я так розумію, зупинятись ви не думаєте.

– Планів у нас багато. У будинку протікає дах і його конче капітально ремонтувати. Для цього будемо шукати можливість взяти участь в конкурсах, грантах, проектах. Також потребує утеплення фасад. Зробимо це, знайдемо щось ще. Життя не стоїть на місці, воно рухається вперед, все довкола розвивається і ми теж хочемо розвиватись і рухатись вперед.

– Що стало у вашій роботі визначальним? Є щось, що мотивує вас, підштовхує вперед?

– Мешканці нашого будинку. Вони, як то кажуть, зрушились, вони хочуть працювати. Десь дев‘яносто відсотків мешканців активізувались, зрушились і щодня висловлюють мені підтримку, допомагають. А це справді стимулює до роботи. Надихає.

До нашої розмови долучається Богдана Мотика, яка займається фінансовими спрвами ОСББ «Пролісок-98», яка одразу розпочала нашу розмову з грошей:

– Вартість робіт з благоустрою нашого подвір‘я – 265 тисяч гривень. З рахунку ОСББ ми оплатили 130 тисяч гривень. Також 25 тисяч гривень було зібрано власних коштів жителів будинку. Дуже хочу від імені всіх мешканців також подякувати підприємцю Геннадію Багдасаряну, який не просто виконав роботи у борг. Він їх зробив якісно, швидко. Власним коштом провів стічні води до зливної каналізації. Також він зробив це одразу і біля сусіднього будинку. Та найголовніше, що вартість виконання робіт дуже суттєво відрізнялась від вартості робіт інших підприємців, до котрих ми звертались. Він пішов на поступки, розуміючи, що таке великий будинок і як важко працювати з людьми.

Ігор Гриньків, міський голова Золочева говорить:

– Золочів одне з найперших міст в Україні, де активно почали створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Розпочатий у 90-х роках процес дав позитивні результати. Мешканці багатоквартирних будинків відчувають, що вони господарі своїх домівок і їхня власність не закінчується за порогом їхніх квартир. Звісно є активні ОСББ, а є і не дуже. Золочівська міська рада підтримує розумні ініціативи мешканців, залучає їх до участі у конкурсах, надає співфінансування. Золочівською міською радою прийнято програму підтримки ОСББ. Ми раді, коли є ініціатива від людей, і будемо намагатися підтримувати їхні прагнення.

ОСББ «Пролісок-98» одне з перших, де мешканці не побоялись взяти на себе відповідальність за управління будинком. На його долю припали різні періоди правління. Були активні, були не надто. Зараз ОСББ переживає черговий період піднесення. І я дуже радий цій ініціативі, тому будемо разом з депутатами думати як їм допомогти, підтримати.

Леся ГОРГОТА

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