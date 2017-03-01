Військовослужбовці Навчального центру відвідали сім’ю загиблого героя Ігоря Черняка

nus.in.ua, 3 серпня 2018, 12:25

2 серпня, в річницю Дня народження загиблого солдата резерву Ігоря Черняка, гвардійці Навчального центру Національної гвардії України, разом із вчителькою та учнями Золочівської школи №2, де хлопець навчався , завітали до його матері у м. Радивилів, Рівненської області.

Спочатку вдома мати загиблого бійця Людмила Іванівна, пригадуючи приємні моменти, поділилася з присутніми спогадами про сина. Розповіла про прагнення досягнути ним значних висот, про службу у лавах Національної гвардії України та бойовий шлях в ході звільнення населених пунктів Донеччини та Луганщини.

Згодом всі присутні вирушили на кладовище. Де після поминальної служби, поклали квіти до могили загиблого героя та відвідали Радивилівську школу №1- гімназію, у якій також колись навчався Ігор Черняк.

Вже на завершення зустрічі Людмила Іванівна висловила щиру подяку військовослужбовцям Навчального центру, дирекції та школярам Золочівської школи №2, за те що вони не забувають про її сина та шанують його пам'ять.

Цінуємо тих, хто з нами сьогодні в одному строю під одним прапором і пам’ятаємо тих, хто загинув захищаючи Україну!

Група інформації та комунікації Навчального центру НГУ

