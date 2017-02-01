Гвардійці вшанували пам'ять загиблого побратима

nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:22

З метою вшанування пам’яті військовослужбовців добровольчих батальйонів, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність нашої держави гвардійці Навчального центру Національної гвардії України відвідали батьківщину загиблого солдата резерву Ігоря Черняка.

14 березня військовослужбовці разом із директором Золочівської школи №2 Володимиром Кравчуком та учнями цієї школи, де навчався Ігор Черняк, завітали до його матері, яка проживає на Рівненщині. Під час зустрічі звучало багато хороших слів про Ігоря. Мати згадувала приємні моменти його життя, прагнення досягнути значних висот у житті. Також згадували його службу у лавах Національної гвардії, його бойовий шлях в ході проведення антитерористичної операції.

Вояки разом із учнями поклали квіти до могили загиблого героя та відвідали Радивилівську школу №1- гімназію, де також навчався Ігор. На завершення мати подякувала гвардійцям та дирекції Золочівської школи №2, що вони не забувають про її сина та шанують його пам'ять, розмістивши меморіальну дошку у навчальному закладі міста Золочева.



Майор Роман Сидорович

Фото майора Віктора Вадяка