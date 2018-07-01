Unicorn досліджує свій край
Золочів взяв участь у Міжрегіональному інноваційному проекті з профорієнтації учнівської молоді «ПрофіКемп»
Професія має бути не модною, а до душі, щоб отримати гідну винагороду зовсім не обов’язково вчитися на юриста чи економіста. Аби пояснити це підліткам та допомогти обрати справу життя, на Львівщині стартував ПрофіКемп. Спільно втілили проект фахівці Львівської обласної служби зайнятості, освітяни та громадські активісти. Цьогорічна тема – туризм. Впродовж літа кожна з шести команд розроблятиме свій власний туристичний маршрут. Оцінюватись він буде на сторінці у Facebook.
У кожному краї є місце, де можна познайомитися з його історією, дізнатися про звичаї і побут, про визначні пам’ятки і видатних людей, побачити цікаві і дивовижні речі. Ось і «Unicorn» із Золочева досліджує свій край. Для кожного члена команди рідне місто має свій шарм: когось інтригують древні легенди, інших вабить неповторність місцевих краєвидів, хтось захоплюється старовинними храмами, а дехто зафіксовує на світлинах чудові миті життя… Ми молоді, завзяті, а головне – закохані в наш край. Нам добре у ньому і з ним! Літні Канікули? – Ні, це не про нас… «Unicorn» продовжує дослідження рідного краю…
Анастасія ГУТОР,
учасниця проекту
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