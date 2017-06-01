ЩОСЕРЕДИ ЗАПРОШУЄМО НА КОСОВИЦЮ
Традиційно золочів‘яни щосереди збираються на світанку у міському парку «Здоров‘я» для спільної праці. Приєднуйтесь і ви. Робота знайдеться для кожного, хто володіє косою, пилкою, садовими ножицями. Спільно зробимо наше місто охайним і красивим.
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