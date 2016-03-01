За великою відповідальністю стоять ще більші можливості
nus.in.ua, 13 липня 2018, 11:41
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Ми часто дуже критично ставимося до самих себе, до реформ, до змін, котрі хоч і повільно, але все ж відбуваються в суспільстві, громаді, у кожному з нас. І ці зміни незворотні. Візьмемо хоча б відповідальність, що її ми – співвласники багатоквартирних будинків беремо на себе, утворюючи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). ЖЕК мав відовідний план, кошторис, а також безліч непередбачених, небажаних надзвичайних ситуацій. Їм завжди було мало коштів, забагато роботи. А ми вважали, що платимо забагато, натомість дахи катастрофічно старіли і протікали, сходові клітки ставали подібними до бойовища, про двори і говорити страшно… Нас ніхто ніколи не вчив управляти власністю, забезпечувати не просто її збереження, а пробувати її розвивати. Але діяльність ОСББ, особливо у Золочеві, свідчить про те, що люди хочуть, прагнуть і можуть поступово робити свої багатоквартирні житлові будинки охайними, ошатними, безпечними і значно комфорнішими. Спочатку проводимо дрібні ремонті роботи, накопичуємо кошти на заміну дахів, утеплення фасадів, упорядкування прибудинкової території. Шукаємо підтримки у місцевого самоврядування, обласної влади, уряду, Євросоюзу. Підтримки потребуємо різносторонньої, але найперше мусить прийти відчуття господаря у власному домі.
Тут дуже важливим є розуміння власної відповідальності за все, що належить нам – громадянам України – будинок, наше місто, рідна країна – Україна.
Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» розпочала реалізацію національного проекту «Будь господарем свого будинку!», мета якого – допомогти людям взяти управління своїм будинком у власні руки.
«Стратегічна мета проекту – повернути українцям розуміння права та обов’язку управління спільним майном шляхом системного роз’яснення норм законів та навчання співвласників будинків самостійно обирати форму управління, управителя, модель договірних відносин з надавачами комунальних послуг», – наголошує Народний депутат України Альона Бабак.
У рамках проекту «Самопоміч» готуватиме своїх експертів, які навчатимуть мешканців багатоквартирних будинків, оскільки ЖЕКи відходять у минуле, і мешканці мають взяти на себе обов’язок управління будинком.
Активісти «Самопомочі» допомагатимуть мешканцям проводити збори співвласників і обирати найкращу форму управління, аби стати справжнім господарем свого будинку.
Серед тих, хто реалізовуватиме національний проект «Будь господарем свого будинку!» і депутат Золочівської районної ради ПП «Об‘єднання «Самопоміч» Леся ГОРГОТА.
– Лесю, що спонукало Тебе долучитись до національного проекту «Будь господарем свого будинку»?
– Мене зворушила розповідь народного депутата Альони Бабак. Її дядько загинув під час Другої світової війни і в її сім‘ї зберігають його листи з фронту, в яких він писав, що пішов воювати за маму, за молодшу сестричку… І одного разу, побувавши на наших теренах на святкуванні, присвяченому створенню УПА, вона запитала у маленького хлопчика, дідусь котрого воював у лавах Української повстанської армії, чи знає він, за що загинув його дідусь. «За те, щоб бути господарем на своїй землі», – відповів хлопчик. Ця розповідь спонукала задуматись над поняттям господаря своєї землі і над тим, як довго це почуття вбивали в українцях. Нас привчали до того, що хтось прийде і зробить. Тому, коли мені запропонували долучитись до реалізації національного проекту, я погодилась, бо вважаю стратегічно важливим сьогодні навчити українців почуватись господарями у своїй домівці, у своїй державі. Ціль нашого проекту так і звучить: «Від господаря в будинку – до господаря в державі».
– То що потрібно знати українцям про новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги»?
– Новацій у законі чимало. Основні: перше – це нова класифікація житлово-комунальних послуг, друге – це три моделі договірних відносин. Закон розділив глобально житлово-комунальні послуги за самим словосполученням на житлову і на комунальні: насправді закон вживає в однині «житлова послуга», це лише послуга з управління багатоквартирним будинком. Управління включає і утримання багатоквартирного будинку та забезпечення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку. Ця частина закону почала діяти з 10 червня 2018 року. Закон дає всі можливості та інструменти для того, щоб було збережене конституційне право людей на розпорядження своїм майном. Від цього дня власники квартир у багатоквартирних будинках можуть зібратись на загальні збори і вибрати собі того управителя, якому довіряють. Навіть в будинках, де не створені ОСББ, без рішення власників ніхто відтепер не зможе ані нав’язати управителя, ані встановити нові тарифи.
Адже, відповідно до закону, орган місцевого самоврядування може проводити конкурс на вибір управителя для будинку виключно на одній умові – якщо власники будинку зібрались на загальні збори і протоколом делегували органу місцевого самоврядування право вибрати управителя для свого будинку.
– Новий закон забирає повноваження в органів місцевого самоврядування на встановлення тарифів на управління житлом.
– Так, з 10 червня тарифи на управління житлом не будуть встановлюватися органами місцевого самоврядування – ціна буде договірна та визначатиметься в договорі між будинком та управителем. Поки будинок не вирішив, чи самим управляти будинком, чи наймати управителя, чи передати вибір управителя органу місцевого самоврядування, будинком продовжує управляти старий ЖЕК на умовах старого договору та за старими тарифами. Змінювати умови чи ціни у старих договорах закон забороняє. Єдине, чого ще немає – це затверджених Кабінетом Міністрів Типового договору з управителем і Правил надання послуг з управління. Ці два документи вже практично готові, і очікуємо, що вже у вересні Кабмін їх затвердить. До затвердження Кабінетом Міністрів Типового договору з управління, сторони можуть укладати договори у власній редакції – за формою та на умовах, погоджених між управителем та співвласниками. Тобто навіть сьогодні власники можуть зібратись на загальних зборах, вибрати управителя і укласти з ним договір за узгодженою між собою формою.
– А що із договорами, які були укладені раніше?
– Ті договори, які були укладені раніше, продовжують дію до моменту обрання управителя за новим договором та правилами надання послуг.
– Із житловою послугою зрозуміло, а що таке комунальна послуга за новим законом?
– Якщо житлова послуга – одна, то комунальні послуги – це послуги із водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, електроенергія, газ, поводження з відходами. У цих сферах закон фактично визначає моделі відносин із монополістами.
Надання комунальних послуг продовжуватиметься за старою системою договірних відносин до 1 травня 2019 року. До того часу нічого не змінюється. Уряд не встиг розробити всі типові договори на надання цих послуг, з урахуванням всіх можливих моделей відносин у наданні комунальних послуг, так само як і НКРЕКП не встигла розробити нові порядки формування тарифів під ці нові моделі відносин, залежно від вибору споживачами у багатоквартирних будинках. Відтак, аби не спричинити хаос в системі надання комунальних послуг, було ухвалено рішення відтермінувати набуття чинності закону до закінчення опалювального сезону наступного року. Уже розроблена більшість підзаконних актів, потрібних для реалізації моделей відносин із надання комунальних послуг, єдине що, має відбутись процес узгодження із всіма органами виконавчої влади. Починаючи з 1 травня 2019 року, кожен будинок матиме час на вибір моделі відносин із надавачами комунальних послуг. Старі договори діятимуть до моменту, поки власники не укладуть договори за новим законом. Також до 1 травня 2019 року було відтерміновано набрання чинності частини закону, яка стосується введення пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг, оскільки немає нових договорів, які захищають споживача. Таким чином, і пеня, і застосування штрафних санкцій споживачами до монополістів (а це також передбачено законом) будуть застосовуватись із 1 травня 2019 року.
– Як буде із законом про комерційний облік води і тепла?
– Цей закон вже набув чинності і працює. Єдина стаття, яка переноситься у терміні впровадження – це застосування штрафних санкцій для водоканалів і теплоенерго за невчасне встановлення будинкових лічильників. Власне, штрафні санкції повинні були застосовуватись до підприємств із 2 серпня 2018 року, але ця дата перенесена на 1 серпня 2020 року. Терміни встановлення будинкових лічильників води і тепла для водоканалів і теплоенерго залишаються такими ж, як вони були в законі. Але застосування штрафних санкцій переноситься, тому що уряд не розробив підзаконних актів для того, щоб водоканали і теплоенерго вчасно змогли виконати терміни встановлення.
– Давай повернемось до господарів будинку – співвласників багатоквартирних будинків. Яку форму управління, на твою думку, їм обрати найкраще?
– Співвласники багатоквартирних будинків можуть управляти своїм будинком через збори співвласників самостійно обрати управителя будинку і укласти з ним договір, створити ОСББ або попросити місцеву владу призначити їм управителя. Щодо моєї особистої думки, то все ж найкращою формою спільного управління будинком є ОСББ. Цю думку сформувала давно, на прикладі нашого міста Золочева. Станом на сьогодні ми маємо створено більше ста сімдесяти об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків. І їхня кількість постійно зростає. ОСББ мають дуже суттєву перевагу над двома іншими формами управління – мешканці самі визначають пріоритети і мають доступ до програм підтримки. Цих програм є досить багато. Це і програми Європейського союзу, програми Держенергоефективності, місцеві програми підтримки ОСББ. І приклади реалізації всіх цих програм ми наочно можемо побачити у Золочеві. Наше місто вважаю в цьому унікальним. Спілкуючись із представниками різних регіонів України, я відчула деяку боязнь щодо створення ОСББ. Насамперед, у площині відповідальності. Та за великою відповідальністю стоять ще більші можливості. Ті мешканці багатоквартирних будинків, які все ж не наважаться створити об‘єднання співвласників, можуть управляти спільним майном через збори співвласників. Однак, як вже показує практика, така форма є перехідною до створення ОСББ. Також є приклади, коли вже створене ОСББ делегує повноваження з управління будинку, чи їх частину, управительській компанії.
– Що необхідно знати про управителів багатоквартирних будинків?
– Безпечне та комфортне життя мешканців багатоквартирних будинків залежить від їх вибору форми управління. Функції управителя житлового будинку може виконувати як фізична особа-підприємець, так і відповідна юридична особа. З 1 січня 2019 року в управителів багатоквартирних будинків мають бути сертифікати, які засвідчують їхню кваліфікацію. Така вимога прописана в новій редакції Закону «Про житлово-комунальні послуги». Тобто той, хто береться за таку вкрай відповідальну справу, має підтвердити свій професійний рівень. В першу чергу, управителі повинні знати правила і норми технічної експлуатації будинку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. А ще закони і нормативні акти, які регулюють комунальну сферу. Зважте, для того, щоб найняти управителя, треба аби власники квартир прийняли відповідне рішення на зборах. Однак, тільки в умовах ОСББ його робота буде під контролем. Раджу співвласникам, котрі мають намір управління будинком довірити управительській компанії, звернути увагу на кілька ключових моментів. Найперше це професійний сертифікат, про який я говорила вже.
Не зайвим буде вивчити його попередній досвід, можливо поспілкуватись з мешканцями будинків, які компанія вже обслуговує. При укладанні договору необхідно чітко прописати перелік і вартість очікуваних послуг, права і обов’язки сторін. Такий договір укладається на один рік. Також слід не забути внести у договір положення про право розірвання договору в односторонньому порядку у разі незадовільної роботи. За таких умов управительські компанії конкуруватимуть за клієнта якістю та доступністю наданих послуг.
– Зараз є випадки, коли ЖЕКи набувають статусу управительських компаній. Чи правильно це, як вважаєш?
– Вважаю, що місто має бути зацікавленим в реорганізації комунального підприємства, орієнтувати його на якісну послугу та заробляння грошей. Добре, коли місто маленьке, коли всі усіх знають, коли є підприємство, яке працює в межах цього міста і його професійну репутацію не важко дослідити. Проте, коли на ринок управителів, скажімо у Золочеві зайде компанія із Дніпра чи Харкова? Чи зможуть мешканці об‘єктивно оцінити їхню діяльність. Очевидно, що тут ключовим стане ціна послуги, а не її якість. Тому бачу лише позитив в тому, щоб комунальні підприємства набували статусу управителя, змінювали підходи до якості послуг, розширювали цю послугу.
– Навіщо це, маю на увазі національний проект «Будь господарем свого будинку!», «Самопомочі» і тобі?
– Так чи інакше реформи, які відбуваються в державі, торкаються кожного з нас і всі вони відбуваються не безболісно для людей. Будь-яка реформа – це зміни, це несприйняття, це спротив. Чому так? Насамперед через брак інформації. Депутати приймають закони і дуже часто українці про них дізнаються вже тоді, коли вони починають діяти. Відчуваючи відповідальність за ті закони, авторами яких є депутати від «Самопомочі», ми взяли на себе просвітницьку місію. То ж будемо спільно пояснювати людям зміни у законодавстві, допомагати їм у виборі форми управління будинком, проводити збори співвласників тощо.
– Навіщо це людям, місту, країні, зрештою?
– Люди отримають інформацію щодо прав і обов’язків співвласників багатоквартирних будинків, що буде спонукати їх змінювати своє ставлення до спільної власності. Збори співвласників – сходина до свідомого створення ОСББ, що має на меті повернути почуття господаря, почуття власника, почуття відповідальності за цю власність. У місті з’явиться підстава для розвитку підприємництва, оскільки велика кількість будинків, готових обирати самостійно управителів створить попит на їх послуги. Конкуренція на ринку управління змусить управителів конкурувати якістю послуг і їх вартістю. Розмовляла
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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