8 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Сучасні інструменти управління містом

nus.in.ua, 8 лютого 2018, 16:06
0
40
Роздрукувати
Сучасні інструменти управління містом

1 лютого у приміщенні Золочівської міської ради відбувся тренінг «Сучасні інструменти управління містом», який провели експерт з соціальної мобілізації ГО «Розумне місто» Олександр Рябий, тренер з енергоаудиту Дмитро Щербін ті інші фахівці. У заході взяли участь голови правління об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Ігор Гриньків, міський голова Золочева:
– У далекому 1995 році ми з вами розпочали реформування  у житловому секторі нашого міста. З цього часу ми маємо такі показники: 140 будинків, у котрих створено об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків, і 120 багатоквартирних будинків сьогодні знаходиться на утриманні управителя, яким є Золочівське МВ ЖКП. Міська рада, а це депутати нашого міста, послідовно підтримують ваші ініціативи і підтримують шлях реформ у житловому секторі. У зв‘язку з цим міська рада у грудні 2017 року прийняла програму підтримки ОСББ.  Хочу нагадати про нашу роботу 2015–2017 роки. Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» ІІІ прийшов нам на допомогу, ми отримали всі дуже хороший досвід, почали робити у Золочеві реальні реформи: утеплювати  і ремонтувати дахи, утеплювати фасади, замінювати комунікації.  Також 2 лютого завершився прийом заявок на обласний конкурс проектів місцевого розвитку і золочів'яни подали на цей конкурс аж 14 заявок.
Олександр РЯБИЙ, експерт з соціальної мобілізації проекту «Розумне місто»:
–  У липні, коли вступає в силу останній Закон України про енергоефективність, (це останній закон з енергопакету), вступають в силу  і норми роботи Фонду енергоефективності, і там ваші ОСББ можуть отримати реальну фінансову допомогу на термомодернізацію і ремонт ваших будинків. Ви можете отримати до 40 % від договірної ціни на ремонт вашого ОСББ.
 На тренінгу розглянули  питання про основні положення Закону України про енергоефективність, а також що треба робити, щоб отримати ці кошти.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Подались на конкурс мікропроектів

Подались на конкурс мікропроектів101

Результат отримує, той хто діє

Результат отримує, той хто діє793

На крок попереду

На крок попереду259

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.