nus.in.ua, 8 лютого 2018, 16:06

1 лютого у приміщенні Золочівської міської ради відбувся тренінг «Сучасні інструменти управління містом», який провели експерт з соціальної мобілізації ГО «Розумне місто» Олександр Рябий, тренер з енергоаудиту Дмитро Щербін ті інші фахівці. У заході взяли участь голови правління об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Ігор Гриньків, міський голова Золочева:

– У далекому 1995 році ми з вами розпочали реформування у житловому секторі нашого міста. З цього часу ми маємо такі показники: 140 будинків, у котрих створено об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків, і 120 багатоквартирних будинків сьогодні знаходиться на утриманні управителя, яким є Золочівське МВ ЖКП. Міська рада, а це депутати нашого міста, послідовно підтримують ваші ініціативи і підтримують шлях реформ у житловому секторі. У зв‘язку з цим міська рада у грудні 2017 року прийняла програму підтримки ОСББ. Хочу нагадати про нашу роботу 2015–2017 роки. Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» ІІІ прийшов нам на допомогу, ми отримали всі дуже хороший досвід, почали робити у Золочеві реальні реформи: утеплювати і ремонтувати дахи, утеплювати фасади, замінювати комунікації. Також 2 лютого завершився прийом заявок на обласний конкурс проектів місцевого розвитку і золочів'яни подали на цей конкурс аж 14 заявок.

Олександр РЯБИЙ, експерт з соціальної мобілізації проекту «Розумне місто»:

– У липні, коли вступає в силу останній Закон України про енергоефективність, (це останній закон з енергопакету), вступають в силу і норми роботи Фонду енергоефективності, і там ваші ОСББ можуть отримати реальну фінансову допомогу на термомодернізацію і ремонт ваших будинків. Ви можете отримати до 40 % від договірної ціни на ремонт вашого ОСББ.

На тренінгу розглянули питання про основні положення Закону України про енергоефективність, а також що треба робити, щоб отримати ці кошти.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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