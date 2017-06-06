Золочів'яни відпочивали у Скадовську
9.06 делегація золочівських школярів подорожувала Біосферним заповідником «Асканія-Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, де пройшли 5 км пішої екскурсії, та побачили рідкісні види рослин у ботанічному саду, багато диких тварин, таких як оленів, коней Пржевальського, бізонів, антилоп, баранів, биків, верблюдів, лам, віслюків куланів, шотландських поні, зебри, та відвідали орнітопарк. В орнітопарку нараховують більш ніж 60 різновидів птахів— лебеді, фазани, качки, лелеки, гуси єгипетські та індійські, страуси.
10.06 на наших учнів чекав ще один приємний сюрприз – вони відправились у поїздку в смт. Лазурне Скадовського району, що розташоване на березі Чорного моря. Діти весело провели час на мальовничому піщаному пляжі та покупалися у відкритому морі.
11.06 відбулися
урочистості з нагоди закриття мовного табору. Діти вирушили у казкову подорож
океаном, де зустріли нових морських друзів та продемонстрували їм свої таланти.
Гості з міста Золочів отримали сертифікати за активну участь у роботі табору та hand-made сувеніри на згадку. Також, секретар Скадовської міської ради Олег Миколайович Сокольчук разом з секретарем виконкому Скадовської міської ради Лілією Вікторівною Козел запросили делегацію школярів відвідати Скадовську міську раду, де були підведені підсумки перебування у місті-курорті та пролунали слова вдячності …….
12.06 учні та вчителі ОЗСНВК «Академічна гімназія» разом з секретарем виконкому Скадовської міської ради Лілією Вікторівною Козел проводжали своїх друзів з м. Золочева. Тепло, емоційно, зі сльозами на очах.
Ірина Чикайло
Фото автора
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.