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Золочів'яни відпочивали у Скадовську

nus.in.ua, 21 червня 2018, 15:59
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9.06 делегація золочівських школярів подорожувала Біосферним заповідником «Асканія-Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, де пройшли 5 км пішої екскурсії, та побачили рідкісні види рослин у ботанічному саду, багато диких тварин, таких як оленів, коней Пржевальського, бізонів, антилоп, баранів, биків, верблюдів, лам, віслюків куланів, шотландських поні, зебри, та відвідали орнітопарк. В орнітопарку нараховують більш ніж 60 різновидів птахів— лебеді, фазани, качки, лелеки, гуси єгипетські та індійські, страуси.

 

10.06 на наших учнів чекав ще один приємний сюрприз – вони відправились у поїздку в смт. Лазурне Скадовського району, що розташоване на березі Чорного моря. Діти весело провели час на мальовничому піщаному пляжі та покупалися у відкритому морі.

 

11.06 відбулися урочистості з нагоди закриття мовного табору. Діти вирушили у казкову подорож океаном, де зустріли нових морських друзів та продемонстрували їм свої таланти.
Гості з міста Золочів отримали сертифікати за активну участь у роботі табору та hand-made сувеніри на згадку. Також, секретар Скадовської міської ради Олег Миколайович Сокольчук разом з секретарем виконкому Скадовської міської ради Лілією Вікторівною Козел запросили делегацію школярів відвідати Скадовську міську раду, де були підведені підсумки перебування у місті-курорті та пролунали слова вдячності …….

 

12.06 учні та вчителі ОЗСНВК «Академічна гімназія» разом з секретарем виконкому Скадовської міської ради Лілією Вікторівною Козел проводжали своїх друзів з м. Золочева. Тепло, емоційно, зі сльозами на очах.

Ірина Чикайло

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