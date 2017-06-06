Дні веселого та корисного відпочинку

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:16

Цими днями група золочівських дітей повернулись із міста Скадовськ, де вони відпочивали у літньому мовному таборі GoСamp, заняття в якому проводили волонтери зі США та Шотландії.

Нагадаємо, що у січні цього року підписано партнерську угоду між містами Золочів та Скадовськ.

Враженнями від поїздки ділиться куратор групи, учитель Вороняцької ЗОШ І–ІІІ ст. Галина ШАВАРОВСЬКА:

– Здається, кожна людина, яка потрапляє в це прекрасне місто, відразу ж відзначає, як позитивно діє на нього навколишня атмосфера. Скадовськ – це чудове курортне місто, в якому розум вмить забуває про всі проблеми, а душа знаходить заспокоєння. У Скадовску діти брали участь у проекті літньої школи з удосконалення розмовної англійської мови. Для тісного спілкування з однолітками юні золочів’яни проживали у родинах скадовчан, які згодом за програмою культурного обміну, зустрічатимуть Різдво у Золочеві. У перший день нас вітала секретар виконкому Скадовської міської ради Лілія Козел. Впродовж восьми днів ми були оточені привітною і дружньою атмосферою. Для наших дітей це були щасливі, незабутні дні плідного та дружнього спілкування, веселого відпочинку, позитивних емоцій. Заняття проходили у пришкільному таборі ОЗ СНВК «Скадовська академічна гімназія». Нас переповнювали позитивні емоції від активного англомовного спілкування, відпочинку та приємної домашньої атмосфери як у навчальному закладі, так і в сім'ях, де проживали учні-золочів'яни. Це були неперевершені дні цікавих досліджень, відкриттів та вражень.

Окрім занять у таборі, юні золочів‘яни також змогли відвідати парк розваг та дельфінарій.

А скільки вражень отримали від відвідин острова Джарилгач! Заповідний острів Джарилгач, що омивається водами Чорного моря, розташований прямо навпроти міста Скадовська, зустрів юних золочів‘ян приємним леготом та чудовою погодою.

Учасники подорожі кажуть велике спасибі міським головам Золочева та Скадовська Ігорю Михайловичу Гриньківу та Олександру Юрійовичу Яковлєву за їх ініціативу. Сподіваємося на зустріч із гімназистами Скадовська вже у Золочеві.

