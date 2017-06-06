Відпочинок у Скадовську

nus.in.ua, 13 червня 2018, 10:35

31 травня 2018 у місті Скадовськ відбулося відкриття літнього міжнародного англомовного табору «GoCamp», у якому другий рік поспіль беруть участь 10 школярів з м. Золочева, запрошених в рамках співпраці міст-партнерів Золочів та Скадовськ. В урочистій частині усіх учасників табору привітали секретар Скадовської міської ради Олег Миколайович Сокольчук, директор гімназії Ганна Олександрівна Соценко, заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Юріївна Мавріді, педагоги та учні. Золочів’яни взяли участь в урочистих заходах, флешмобі та почали навчатися.

Першого червня учасників табору чекав приємний сюрприз – вони відвідали місто Гола Пристань, де відбувались заходи з нагоди Дня захисту дітей. А потім помандрували на Зелені хутори Таврії на екскурсію. Тут їх познайомили з різними українськими народними ремеслами, провели майстер-класи.

Наступного дня у Скадовському дельфінарії «Акварель» мали нагоду оглянути захоплююче шоу за участю чорноморських дельфінів та морських котиків. Також їх чекала екскурсія у Скадовський історико-краєзнавчий музей, де ознайомились з історією та сучасністю Скадовського краю.

Цікавою була також мандрівка катером на острів Джарилгач – найбільший острів України та Чорного моря, де весело провели час, засмагали та купались.

Весело та з користю летить час в англомовному літньому таборі «GoCamp», який проходить на базі Скадовського НВК Академічна гімназія.

У всіх екскурсіях учасників табору з радістю супроводжує секретар виконкому Скадовської міської ради Лілія Вікторівна Козел.











Ірина ЧЕКАЙЛО

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