Відпочинок у Скадовську
31 травня 2018 у місті Скадовськ відбулося відкриття літнього
міжнародного англомовного табору «GoCamp», у якому другий рік поспіль
беруть участь 10 школярів з м. Золочева, запрошених в рамках співпраці
міст-партнерів Золочів та Скадовськ. В урочистій частині усіх учасників
табору привітали секретар Скадовської міської ради Олег Миколайович
Сокольчук, директор гімназії Ганна Олександрівна Соценко, заступник
директора з навчально-виховної роботи Тетяна Юріївна Мавріді, педагоги
та учні. Золочів’яни взяли участь в урочистих заходах, флешмобі та
почали навчатися.
Першого червня учасників табору чекав приємний сюрприз – вони відвідали місто Гола Пристань, де відбувались заходи з нагоди Дня захисту дітей. А потім помандрували на Зелені хутори Таврії на екскурсію. Тут їх познайомили з різними українськими народними ремеслами, провели майстер-класи.
Наступного дня у Скадовському дельфінарії «Акварель» мали нагоду оглянути захоплююче шоу за участю чорноморських дельфінів та морських котиків. Також їх чекала екскурсія у Скадовський історико-краєзнавчий музей, де ознайомились з історією та сучасністю Скадовського краю.
Цікавою була також мандрівка катером на острів Джарилгач – найбільший острів України та Чорного моря, де весело провели час, засмагали та купались.
Весело та з користю летить час в англомовному літньому таборі «GoCamp», який проходить на базі Скадовського НВК Академічна гімназія.
У всіх екскурсіях учасників табору з радістю супроводжує секретар виконкому Скадовської міської ради Лілія Вікторівна Козел.
Ірина ЧЕКАЙЛО
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