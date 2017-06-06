14 червня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Відпочинок у Скадовську

nus.in.ua, 13 червня 2018, 10:35
0
253
Роздрукувати
Відпочинок у Скадовську

31 травня 2018 у місті Скадовськ відбулося відкриття літнього міжнародного англомовного табору «GoCamp», у якому другий рік поспіль беруть участь 10 школярів з м. Золочева, запрошених в рамках співпраці міст-партнерів Золочів та Скадовськ. В урочистій частині усіх учасників табору привітали секретар Скадовської міської ради Олег Миколайович Сокольчук, директор гімназії Ганна Олександрівна Соценко, заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Юріївна Мавріді, педагоги та учні. Золочів’яни взяли участь в урочистих заходах, флешмобі та почали навчатися.
Першого червня учасників табору чекав приємний сюрприз – вони відвідали місто Гола Пристань, де відбувались заходи з нагоди Дня захисту дітей. А потім помандрували на Зелені хутори Таврії на екскурсію. Тут їх познайомили з різними українськими народними ремеслами, провели майстер-класи.
Наступного дня у Скадовському дельфінарії «Акварель» мали нагоду оглянути захоплююче шоу за участю чорноморських дельфінів та морських котиків. Також їх чекала екскурсія у Скадовський історико-краєзнавчий музей, де ознайомились з історією та сучасністю Скадовського краю.
Цікавою була також мандрівка катером на острів Джарилгач – найбільший острів України та Чорного моря, де весело провели час, засмагали та купались.
Весело та з користю летить час в англомовному літньому таборі «GoCamp», який проходить на базі Скадовського НВК Академічна гімназія.
У всіх екскурсіях учасників табору з радістю супроводжує секретар виконкому Скадовської міської ради Лілія Вікторівна Козел.


Ірина ЧЕКАЙЛО
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Відпочинок, що оздоровлює фізично і духовно

Відпочинок, що оздоровлює фізично і духовно173

Дні веселого та корисного відпочинку

Дні веселого та корисного відпочинку398

Мовний табір – цікаво і корисно

Мовний табір – цікаво і корисно165

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.