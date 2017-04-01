Дбати про громаду потрібно конкретними справами

nus.in.ua, 27 квітня 2017, 13:57

21 квітня вперше з того часу, коли сталась трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі влада усіх рівнів напрацювала спільні подальші кроки у вирішенні проблеми вивезення твердих побутових відходів з нашого обласного центру. Мери міст Львівщини підписали Меморандум, аби врятувати Львів від сміття. Підписаний Меморандум – це протокол намірів. Наступним кроком мають бути конкретні угоди. Усі 25 примірників Меморандуму, міський голова Золочева Ігор Гриньків підписував з приміткою «За згодою Єлиховицької сільської ради». Детальніше про це розмовляємо із міським головою Золочева Ігорем ГРИНЬКІВИМ.

– Ігоре Михайловичу, насамперед, що собою являє цей Меморандум?

– В моєму розумінні, це насамперед акт солідарності з містом Львовом, це розуміння їхньої проблеми, акт солідарності з Львівською обласною державною адміністрацією, обласною радою, котрі всі разом намагаються вирішити питання вивезення твердих побутових відходів з міста Львова. Бо, як відомо чужої біди не буває. Пригадайте період, коли у нас горіло сміттєзвалище. Силами лише самої громади ми погасити його не зуміли. Тоді нам допомагали рятувальники з області. Другий випадок, коли не так давно, у Червоному горіли торфовища, тоді теж нам підставили плече рятувальники з усієї Львівщини. Тому маємо бути солідарними із мешканцями Львова і підтримати їх у важкий період.

Меморандум – це не є договір про вивезення сміття на золочівське сміттєзвалище.

25 квітня відбулась сесія Львівської обласної ради, на якій виділили 1 мільйон гривень на влаштування частини огорожі сміттєзвалища. Що ми хочемо і що необхідно зробити насамперед? Ми хочемо безпечно захоронювати тверді побутові відходи. Де їх можна безпечно захоронювати? На полігоні, якщо це буде все облаштовано належним чином, заізольовано і якщо це працюватиме як комплекс. Не там зверху, де ми сьогодні сиплемо ТВП, а внизу, де облаштовуються карти складування. Я хочу, щоб ми це все впорядкували і тоді все буде надійно і безпечно. Львівська обласна рада допомагає нам, виділивши ці кошти.

– Сьогодні громадські активісти закликають вас відкликати ваш підпис під Меморандумом.

– Мені говорять, що я маю відкликати свій підпис під Меморандумом. Чому я маю відкликати свій підпис? Я, міський голова Золочева, і золочівська громада солідарні з містом Львовом. Ми розуміємо їхню біду. Ми розуміємо, що там робиться, ми переживаємо і дуже хочемо допомогти.

Але ми розуміємо сьогодні, що на той клаптик землі, який займає наше сміттєзвалище, ми не можемо навантажувати сміття з міста Львова. А ті чотири карти складування, які в нас є, ще не завершені. Через те ми хочемо запустити в першу чергу хоча б дві карти складування, запустити оцей механізм. Тоді ми зможемо і своє сміття безпечно захоронювати, і сміття з прилеглих сіл. І відповідно тоді, коли люди побачать, що це безпечно, ми зможемо говорити з людьми про певну кількість сміття, яку ми зможемо прийняти з міста Львова. Але люди хочуть побачити конкретні кроки. І ми робимо ці конкретні кроки. Зараз робитимемо огорожу, обсаджуємо живоплотом сміттєзвалище, обваловуємо, чітко відбиваємо межі, тобто робимо все так, щоб було не просто добре, а найкраще. І ми всюди озвучуємо свої плани і конкретні здійснені кроки.

Ще я хотів би сказати тим людям, котрі сьогодні ініціюють збори різних підписів, хай не бентежать громаду. Бо якби мені сьогодні хтось сказав, що тобі завтра під ніс будуть сипати страшну кількість сміття, то мене це також обурювало б і я також був би проти. Ті, хто це робить, навіть не читають тексту цього Меморандуму. Після того, як був підписаний Меморандум, мають бути підписані угоди на завезення певної кількості сміття. Тих угод ми ще не підписуємо і сам Меморандум я підписав з приміткою: «За згоди Єлиховицької сільської ради» з позиції солідарності з містом Львовом. Сьогодні питання мого підпису під Меморандумом не є компетенція Єлиховицької сільської ради, чи тих людей, які підписали ці звернення. Це є мої повноваження за Законом. Це акт солідарності із містом Львовом. Ми цим не створили жодної проблеми для людей. Хай не перекривлюють, не перекручують інформацію. Хай громадські активісти дадуть спокій людям з Єлихович і Зозулів, хай вони собі спокійно живуть, працюють і не переживають. Сьогодні за них більше переживає міський голова, ніж переживає хтось той, хто ходить по хатах і збирає підписи.

– Проте ходять чутки, що Золочів прийматиме 30 тонн сміття в день. Чи це правда?

– Це чутки. Хтось пустив чутку про те, що Золочів прийматиме 30 тонн сміття в день, посилаючись на проект, де є пропоновані обсяги. Проте, що тут узгоджено? Пропонувати можуть. Та чи ми на це погодились?Ще раз і ще раз звертаюсь до всієї золочівської громади та громади навколишніх сіл. Місто Золочів солідарне з містом Львовом, Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою в частині цієї проблеми, яка сьогодні склалась у місті Львові з вивезення ТПВ. Через те мною від імені міської громади підписано Меморандум із приміткою, що якщо ми будемо брати сміття з міста Львова, то лише за згодою Єлиховицької сільської ради. Тобто громада сіл Єлиховичі, Зозулі повинна дати на це згоду. А це значить, що ми ці питання детально проговоримо з громадою цих сіл. Разом з тим є ще фактор депутатського корпусу Золочівської міської ради. Ми також всі переживаємо за безпечне довкілля нас усіх, золочів‘ян і мешканців Зозулів, і мешканців Єлихович. Ще раз звертаюсь до тих, хто нагнітає обстановку навколо цього питання: не треба цього робити. Я прошу не вводити людей в оману, не навіювати їм якісь страхи. Люди мають жити в спокої і розуміти, що є для того влада, щоб захищати їхні інтереси. Так і в цьому випадку. Сьогодні ми маємо незавершене будівництво Золочівського полігону твердих побутових відходів. Щоб пустити в дію першу чергу нам потрібно 15 мільйонів гривень. Чи може місто Золочів чи прилеглі села виділити зі свого бюджету 15 мільйонів і дати на завершення полігону? Не можуть. Тому з цього приводу ми звертаємось до держави з надією про допомогу і держава поетапно нам допомагає. На попередніх зборах, де я був присутнім, громада Єлиховицької сільської ради сказала, що в такій ситуації, яка є, не дадуть згоди на завезення сміття зі Львова. Ми послухали громаду, взяли це до уваги, і я дав обіцянку, що ми крок за кроком будемо доводити полігон до вимог. Тобто, якщо ситуація поступово зміниться, то і думка громади буде іншою.

– На які цілі виділено з обласного бюджету цей один мільйон гривень?

– Сьогодні ми поставили перед областю питання про те, що слід влаштовувати огорожу, щоб вітер не розносив сміття по полях. Львівська обласна рада виділила на ці речі один мільйон гривень. Ми будемо цю роботу робити. Це не є кошти на соціально-економічний розвиток, це є кошти з обласного фонду охорони навколишнього середовища на огорожу сміттєзвалища. На те, щоб повністю встановити огорожу, потрібно 1 мільйон 450 тисяч гривень. Отже, ще 450 тисяч гривень очевидно я проситиму з районного бюджету, щоб районний бюджет також виділив кошти. І паралельно наш запит на 15 мільйонів гривень є у Міністерстві екології. Коли я мав коротку розмову із віце-прем‘єром, то просив його, щоб він посприяв нам у виділенні цих коштів. Він пообіцяв нам, що розмовлятиме з міністром екології Остапом Семераком, щоб нам ці кошти виділили.

– Що на цьому етапі для Вас є завданням «номер один»?

– Поки ми не вирішимо всі питання, не зробимо роботи, поки не запустимо у роботу дві карти складування, жодної машини сміття не буде завезено. Сьогодні ми свої відходи завозимо на верхній майданчик, який не є впорядкованим, висипаємо і пересипаємо землею. Це також не правильно. Через те наше «завдання номер один» – запустити перший пусковий комплекс. Ми стараємось і робимо це у міру поступлення коштів. Тоді всі матимуть змогу переконатись, що ми захоронюємо відходи безпечно. А зараз ми робимо те, що можемо зробити, обсаджуємо територію живоплотом, зараз облаштовувати огорожу, будемо переміщувати відходи від території паїв, пересипати відходи землею, щоб вітер не роздував їх. Наша мета – верхній майданчик має бути повністю рекультивований. В планах – перемістити відходи від газопроводу на 120 метрів, там засипати землю і засіяти травою, а відходи захоронювати на картах складування, які будуть належним чином збудовані. Тобто буде геотекстиль, ніщо не потраплятиме у землю, буде безпечно і добре. Хай сьогодні залишать людей в спокої і не бігають по хатах, збираючи підписи, бо абсолютно ніякої загрози немає.

– Чи правильно я розумію: сьогодні про завезення твердих побутових відходів зі Львова не йдеться? Йдеться про будівництво полігону. А як бути із хвилею збурення, що пішла поміж людей?

– Якби до мене сьогодні прийшли і сказали, що завозитимуть величезні об’єми сміття, то мене особисто це б стурбувало і я б також був незадоволений. Не личить це робити тим, хто називає себе громадськими активістами, бо людина насамперед має бути державником, має детально розібратись у проблемі, а потім щось робити.

Якщо хтось хотів з’ясувати інформацію по підписанню Мемерандуму, то я завжди готовий до спілкування, завжди відповідаю на телефонні дзвінки. Для прикладу, журналісти із «Захід.нет» до мене телефонували, я спілкувався з ними. Я готовий сьогодні показати проектну документацію, розказати все, щоб всім було це зрозуміло, чи навіть при потребі виїхати на місце і все показати. Ще раз звертаю увагу, ми ведемо відкритий діалог з людьми, ми не ховаємось, без думки людей ми не робимо нічого. Для мене у вирішенні питання прийому твердих побутових відходів зі Львова визначальною є позиція Єлиховицької сільської ради, бо ми не добудували полігон, ми поважаємо цих людей, поважаємо як сусідів. І через те ми всі питання вирішуємо за згодою Єлиховицької громади. Сьогодні і Президент України, і Львівська обласна адміністрація допомагають у вирішенні цього питання. Підтвердженням цього є приїзд віце-прем’єра і ті кроки, які є на рівні Львова. Нам всім хочеться, щоб Львів якомога швидше вирішив ці питання, щоб спала напруга на Львівщині. Наші маленькі полігони ТПВ не зможуть прийняти великої кількості відходів, а в такій ситуації як з нашим полігоном, де будівництво не завершене, тим паче про це не йдеться.

Розмовляла

Леся ГОРГОТА