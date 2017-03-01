Відпочинок, що оздоровлює фізично і духовно

nus.in.ua, 31 серпня 2017, 16:34

Гарною можливістю весело, а головне з користю провести літні канікули є молодіжний християнський табір «Тавор» у cелі Сасів на базі ПМТВ «Сокіл». Уже третій рік поспіль о. Ігор Леськів згуртовує молодь, а допомагають йому аніматори зі Львова, які, у рамках табору займаються з вихованцями, проводять цікаві та пізнавальні заняття й рольові ігри, які допомагають дітям розкрити свої індивідуальні особливості.

«Християнський табір «Тавор» існує вже третій рік. До цього ми їздили з дітьми в Карпати, де розбивали наметове містечко, та порадившись з іншими священиками, вирішили, що все-таки краще розмістити табір у «Соколі». Кількість осіб в таборі не обмежена, тут відпочивають діти від 12 до 18 років. Так як табір наш християнський, то і працюємо з дітьми в дусі християнського виховання і моралі. Щоденно у нас проходить літургія, окрім цього працюють 9 аніматорів, які мають дуже насичену програму роботи з дітьми: проводять конференції, духовні вечори, переглядають фільми, проходить робота в групах та майстер-класи», – розповів о. Ігор Леськів.

Цьогоріч, вже традиційно, в День Державного прапора, Золочівською районною громадською молодіжною військово-патріотичною організацією «Патріот», спільно з інструкторами Навчального центру Національної гвардії України (начальник Михайло Кулик) були проведені навчання із вогневої підготовки (О. Шмигер, інструктор з вогневої підготовки) та продемонстровані прийоми самозахисту (А. Фалатович, старший інструктор з фізичної підготовки). Як зазначив керівник ГО «Патріот» Ростислав Бойко, основною метою цих занять є надання підліткам навичок самооборони та самоорганізації.

Окрім цього представники Золочівської поліції провели інструктаж щодо правил поведінки на дорозі, розповіли про причини ДТП та як їх уникнути.

«Три роки тому отець Ігор розповів мені про цей табір. Ми з сестрою захотіли веселі канікули й вирішили відвідати «Тавор». Цьогоріч з нами працюють аніматори зі Львова, які проводять цікаві командні ігри, бесіди. Також нам показують цікаві короткометражні фільми, які по-справжньому формують мораль та свідомість кожного», – поділилась враженнями Софія, яка перебуває в таборі.

На завершення була проведена естафета, а переможців нагороджено грамотами.





Мар'яна БОЙКО

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